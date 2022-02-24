劍橋大學驚傳牛頓蘋果樹被吹倒 意外掀起身世疑雲

位於劍橋大學植物園中，傳聞讓牛頓頓悟出萬有引力的蘋果樹，先前被一場暴風雨吹倒連根拔起；但事實上它並非本尊，而是1954年利用嫁接技術從原株移植而來，像這樣的複製品還遍及世界許多地方，甚至曾經被發射上太空。

上週英國遭受暴風尤妮斯（Eunice）侵襲，導致境內眾多損失，包括種在牛頓當年居住的劍橋大學房間外，後來成為著名景點的蘋果樹被吹倒。不過園方表示早在此前，這棵樹疑似被真菌感染，便先以嫁接技術保存血脈，打算日後原地重栽，只是計劃趕不上變化，在執行前就被暴風摧折。

東海大學應用物理系粉絲專頁補充，被吹倒的這棵蘋果樹是1954年從原株複製而來，原版則是位於牛頓故鄉的伍爾斯索普莊園，據說牛頓在此看到蘋果從樹上落下才獲得啟示。然而，本尊同樣在19世紀初期被吹垮，幸好當時也透過技術保存、複製基因，且移植到海內外各個地方，就連種子也曾被送上太空。

散播至今，就連遠在台灣的武陵農場宜蘭分場就有牛頓蘋果樹的複製品，是2006年日本本莊東區扶輪社送給國際扶輪宜蘭東區扶輪社的贈品；至於劍橋大學被吹倒的景點，園方預計另擇他址種植。

消息一出，網友紛紛開玩笑：「武陵農場也有一棵分靈體」、「拿來刻魔杖啊（誤」、「不單是蘋果樹RIP了，牛頓本尊也RIP了」、「熱帶的天才不是被椰子就是榴槤砸到頭，難怪熱帶天才比溫帶少」、「製成標本，以供中二群體夥伴能永久悼念」。