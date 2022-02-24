角落生物、天竺鼠車車 日本郵局局長自製雪雕「神還原」
喜劇《少林足球》中的豬肉佬「何嘗不想成為偉大的舞蹈家」，所以其跳舞熱誠一旦被挑起，立即會在街上忘我狂舞。現實中的確有藏龍臥虎的「豬肉佬」，在日本北海道擔任郵局局長的安齋彰的興趣就是喜歡雪像製作，今年已是第22次在局外自製雪雕，今次他選擇製作人氣極高的天竺鼠車車及角落生物，「神還原」程度引來各路人馬趕來「朝聖」，連當地傳媒亦作出報導。
56歲安齋彰在北海道釜谷簡易郵局擔任局長，其興趣就是雪雕，每年都會在郵局外展示其D.I.Y.雪雕作品。
今年是安齋局長的「第22屆個人雪雕展」，為了不影響正職，他往往在夜間進行製作，展出前一晚更要通宵趕工，今次總共用了10噸積雪，製作出5個角落生物及天竺鼠車車雪雕，並在郵局外的國道228號旁邊展出，吸引不少攝影發燒友前來拍照，雪雕晚間更可以點燈，非常浪漫，甚至引來傳媒報導。
對於自己作品受到多人喜愛，安齋局長謙虛地表示：「希望每年能為大家帶來歡樂，便心滿意足。」
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文章授權轉載自《香港01》
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