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擴增辦公空間 科技巨頭反向攬才

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
新冠疫情期間，居家上班逐漸成為趨勢，但不少科技公司卻反向擴增實體的辦公空間。（網路截圖）
新冠疫情期間，居家上班逐漸成為趨勢，但不少科技公司卻反向擴增實體的辦公空間。（網路截圖）

因疫情在家工作正時興，但科技巨頭卻不斷建造更大、更豪華的辦公室，以增加招攬人才的誘因！科技公司反向擴增實體的辦公空間的目的為何？專家指出，營建豪華的辦公空間，有助於吸引新興科技人才加入，且員工在實體空間互相協作，比個別員工在家盯著螢幕更有效率。

半數員工在家上班

隨著新冠疫情爆發，不少國家祭出嚴格的防疫措施，許多公司因此啟用了居家辦公的工作模式，根據美國統計局數據，有超過48%的科技業人士與35%的工程專業人員在1月份有居家辦公的經驗，更有一部分公司表示，無論未來疫情狀況如何，都願意批准員工在家辦公。

而當遠距離上班逐漸成為民眾的日常時，許多大型科技公司卻出現相反的趨勢，花費數十億美元擴大辦公空間。《紐約時報》報導，根據房地產公司的數據，在 2021 年的最後三個季度，科技產業租賃的辦公空間比一年前增加了 76%。

谷歌去年初就表示，將於2021年斥資70億美元在美國新增擴建辦公室與數據中心；蘋果也會於今年建立新的科技園區，並擴增該公司在矽谷的辦公空間。雲端客戶管理服務公司Salesforce目前在東京、都柏林、芝加哥都在建造全新的辦公大樓，並稱「居家上班缺少了點東西」。

該公司高管表示，居家上班出現員工容易被孤立的缺點，並敦促他們返回辦公室上班。

搶人才之戰

專家分析，未來科技人才成為眾企業炙手可熱的招聘對象。而企業營造美好、壯闊的辦公空間，在人才競賽中有著關鍵性的作用。此外，房地產公司執行長科爾曼則認為，這代表企業在向員工釋出一條消息，「你該回來工作了」。

然而，員工是否該返回辦公室的問題也引發正反論戰。部分員工表示，在家工作比較有效率，也對情緒有正面的影響。但部分科技公司高管則說，員工不該只是盯著螢幕，互相協作的實體空間也相當重要，也贊同大型科技公司選擇擴建辦公空間的決定。

對資金充沛的大型科技公司而言，擴增辦公室可謂「無關痛癢」。但許多小型科技公司仍猶豫是否擴增辦公空間。房地產公司Zynga副總裁斯圖爾特表示，現實情況是「民眾已經對通勤感到厭煩，迫切希望能在居家辦公與辦公室上班之間取得平衡。」

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