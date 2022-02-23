火山爆發遭斷網 東加重與世界連結

終於有網路了！東加王國22日宣布海底電纜修復完成，民眾在斷網長達5周後終於有網路可用。由於東加附近的海底火山於1月15日爆發，引發的海嘯與火山灰造成東加3人死亡、數百間房屋遭沖毀，與斐濟連接的海底電纜更遭到沖斷，只能以衛星通訊勉強支應。不過東加政府坦言，重建之路仍十分漫長。

重新與世界連結

根據《英國廣播公司》報導，經過5周沒有網路的生活，太平洋島國東加22日終於恢復與外界的連結，修復了因海底火山爆發而受損的海底電纜。在火山剛爆發時，與斐濟連結的海底網路電纜隨即遭火山爆發襲擊而損害，導致全國只剩少數使用衛星通訊的地方仍能與外界取得聯繫。

《衛報》提到，後來隨著一些地區開始使用低階網路，東加逐漸恢復與世界的通訊，但主要的網路並未接通，因此網路的速度非常慢，至今才恢復。東加人在網路恢復後，便透過社群媒體與其它島上的家族聯絡（該國有172座島嶼）。東加首相索瓦萊尼也欣慰表示，很高興他們終於重回線上。

火山爆發影響深

此次火山爆發雖在海底，但威力比廣島核爆還要大，是近年來威力最強大海底火山爆發，讓東加85%的領土都受到影響。由於過去火山爆發對於全世界的氣候在幾年間都會有一定影響，因此外界也相當關注此次海底火山爆發，對海洋環境與大氣的影響。

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