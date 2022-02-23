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阿根廷野火燒數週 有望降雨露曙光

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
阿根廷野火已延燒數週，當局更調度直升機前往支援。（Photo by Daniel Orth on Flickr under C.C. License）
阿根廷野火已延燒數週，當局更調度直升機前往支援。（Photo by Daniel Orth on Flickr under C.C. License）

阿根廷野火不止，乾旱讓狀況加劇！阿根廷面臨全球氣溫上升、反聖嬰年降與減少的狀況，1月發生的火災至今已摧毀將近80萬公頃的土地，更重創當地農業。當地政府宣布進入緊急狀態，緊急調度全國消防人力撲滅火勢。而該國氣象預報顯示，26日將有持續一週的雨勢，有望消止延燒數週的火勢。

阿根廷火災延燒

半島電視台》報導，阿根廷近日發生8起野火，至今仍延燒不斷，目擊者表示「火災現場的濃煙讓白天宛如黑夜」。幾起火災已摧毀了該國將近80萬公頃的土地，更燒毀許多農業用地，重創當地農林牧產業。

阿根廷面臨反聖嬰年，出現四周海水溫度出現下降的狀況，導致該國面臨乾旱、強風等難題，更助長了1月中旬就開始的火災。《NBC》指出，各地氣象單位於2021年以來紀錄到600多次最高溫，科學家表示，這將導致未來極端氣候事件更頻繁地出現。

有望天降甘霖

當局預估，因為火災而產生的損失迄今已超過2.4億美元，專家更指出，災情嚴重的地區需數年才能恢復。而當地農民擔憂表示，「我們已經失去了許多動植物，失去了經濟來源。如果狀況持續下去，我們的明天會變成什麼樣子？」當地官方已經宣布緊急狀態，也調度飛機撲滅火勢。

同時，阿根廷災區將出現雨勢，綿延數週的火災有望消止。當地氣象預報員表示，該地區將於27日出現小雨，且預計將持續一周，為撲滅火災提供一線曙光，同時也緩解目前同樣面臨乾旱的其他地區。

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