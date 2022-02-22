浪漫詐騙新陷阱 加密貨幣有去無回

「我們一起靠加密貨幣賺錢，然後就可以去度蜜月了！」一名無法核實姓名的用戶在軟體上行騙時向女伴表示。民眾因為疫情而減少了實體的社交活動，更加仰賴網路交友，意外促成浪漫詐騙案件暴增80%。而新興的加密技術因為隱密、難以追蹤的特性，成為詐騙集團的新寵兒。

疫情加速浪漫詐騙

《阿爾托廣播網》報導，在交友軟體上，透過營造浪漫愛情取得被害者信任，再騙取其財物的行為，被稱「浪漫詐騙」（Romance Scam）。美國聯邦貿易委員會指出， 2021 年的浪漫詐騙案的總詐騙金額達到創紀錄的 5.47 億美元，與前一年相比，增加了將近80%。

民間反詐騙協會創辦人麥吉尼斯表示，由於新冠疫情導致實體的社交生活減少，網路幾乎成為民眾交流的唯一工具，而浪漫詐騙的數字也隨之飆升。聯邦貿易局警告，詐騙者常以「已確診新冠肺炎」、「防疫措施導致旅遊計畫取消」為由，拒絕與被害人見面，提醒類似狀況出現時要提高警覺。

而詐騙團體的觸角不僅於tinder、SKOUT這些主打交友的應用程式上，在社交平台Instagram、線上遊戲等，也都是相關詐騙盛行的地方。麥吉尼斯提醒，「騙子無所不在」，任何能夠開始談話的地方都是可能發生詐騙的所在。

騙加密貨幣成新手法

最近興起的加密貨幣，意外的增長了浪漫詐騙的趨勢。《紐約時報》報導，與過往詐騙針對財力豐厚的成年人不同，加密貨幣的浪漫詐騙瞄準較常接觸新科技的年輕一代，也導致年輕受害者愈來愈多。聯邦貿易委員會根據2017年到2021年的統計表示，18歲至29歲被網路詐騙的人數增加了10倍以上。

詐欺預防公司的研究員表示，詐騙者通常透過調情的訊息吸引受害者，在受害者沉淪後，才將話題轉向加密貨幣上，並向受害者展示如何透過投資獲得快速、且低風險的收益。受害者最終被引導到有各類加密資貨幣價格與比較圖表的逼真網站上，並在這虛假的網站上購買加密貨幣，錢同時落入詐騙集團的口袋中。

專家表示，「加密貨幣對詐騙者相當有利」，因為相對其他財物而言，它們具有高度的隱密性。犯罪分子可以透過複雜的技術來掩蓋資金的去向。而且由於沒有中央銀行或存款保險等保障，受害者被騙走的錢通常都無法追回。

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