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女唇上「美人痣」變大變深醫判正常 最後發現是致命疾病

聯合新聞網 / 綜合報導
女唇上「美人痣」變大變深。圖／取自dailymail
女唇上「美人痣」變大變深。圖／取自dailymail

美國49歲女性莫絲兒（Andrea Moser）嘴唇上長了一顆「美人痣」，2020年初她發現痣變大且顏色變深，就診後醫生斷定那是普通的痣，豈料切片檢查後竟確診為皮膚鱗狀細胞癌（Squamous-cell skin cancer）。

莫絲兒說醫生初診安慰她不用太在意痣後，她為了保險起見仍去諮詢皮膚科醫生，醫師沿著她的法令紋切開一個大口，切掉整顆痣再拉回皮膚，讓她術後看起來不像嘴唇上方有個洞。醫師檢測了去除的痣，發現痣是一種嚴重的皮膚癌黑色素瘤（Melanoma）。

所幸切除痣後，黑色素瘤沒有擴散。只是未來每3個月都要追蹤檢查，且皮膚保養要更加勤奮。莫絲兒表示：「我現在每天都使用礦物型防曬乳液，冬天也不例外。護膚程序也徹底改變了。」

莫絲兒希望透過自身的故事，提醒人們「定期檢查和防曬」很重要。

醫師沿著她的法令紋切開一個大口，切掉整顆痣再拉回皮膚。圖／取自dailymail
醫師沿著她的法令紋切開一個大口，切掉整顆痣再拉回皮膚。圖／取自dailymail

防曬 皮膚科 醫師
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