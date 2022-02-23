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牧師透露惡魔告訴他女巫滲透教會 網笑：所以現在是要聽惡魔的話囉？

聯合新聞網 / 綜合報導
牧師透露惡魔告訴他女巫滲透教會。圖／取自religionnews
牧師透露惡魔告訴他女巫滲透教會。圖／取自religionnews

美國牧師洛克（Greg Locke）13日在教會講述他與惡魔的對話。他稱惡魔告訴他「會施咒」的女巫滲透進教堂

洛克向信眾說：「榮耀歸於上帝，我不會撒謊。我們得知教堂裡6名女巫的姓名。你們知道什麼最奇怪嗎？此刻有3個女巫出現在這個房間。」洛克接著說，他在幫一名最近加入教會的女性驅魔時聽聞這些女巫名字。

洛克表示，其中2個女巫在他妻子的讀經小組裡。他警告女巫在佈道期間不能採取行動，接著他重述新約聖經中耶穌從一個人身上趕出惡魔、惡魔變成一群豬的故事。

洛克近年以政治和新冠肺炎陰謀論的佈道而聞名。他不僅在佈道大會上攻擊LGBTQ族群、指責民主黨政客虐待兒童且選舉舞弊，還譴責疫苗並稱COVID-19大流行是場騙局。而在13日的佈道大會中，他指責巫術是教會爆發疾病的罪魁禍首，稱「麻煩製造者」將女巫帶入教會，引誘教會成員通姦。

網友對洛克言論不以為然，紛紛指出：「所以現在是要聽信惡魔的話就是了？」、「為謊話撒謊到底是說謊還是說實話？」、「哇，現在女巫也會上教堂啊」、「我們為什麼要相信這個人說他和惡魔說話？惡魔又為什麼會趕走女巫？人們真的相信惡魔和女巫嗎？他說的話存有好多疑點。」

教堂 新冠肺炎 COVID-19
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