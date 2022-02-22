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泌尿道感染導致敗血症 新婚人妻控多位醫師誤診還遭言語羞辱

聯合新聞網 / 綜合報導
新婚人妻因多位醫師誤診，長期臥病在床。圖／取自dailymail
新婚人妻因多位醫師誤診，長期臥病在床。圖／取自dailymail

英國35歲女性荷娜（Milly Herner）因醫師誤診，泌尿道感染（Urinary tract infection, UTI）的症狀沒有及時治療，導致她長期臥病在床，還無法和38歲新婚丈夫沃爾索爾（Alexis Wreathall）行房。

荷娜在擔任音樂治療師時罹患新冠病毒，導致她的免疫系統嚴重受損。在2020年11月她婚禮前5天，她出現泌尿道感染，且多次擴散到腎臟，最後她因腎功能受損和致命的敗血症住院。

荷娜表示，她在全國不同醫院遇到了幾名會「性別歧視霸凌」的醫生，以醫學之名貶低她。

荷娜現在大部分時間都臥病在床，且每天都想自我了結生命。她說：「我現在不能遛狗、不能工作、不能開車、不能演奏樂器，也不能和丈夫發生性關係。影響到我丈夫，我感到非常愧疚。」

荷娜提到最初她曾罹患泌尿道感染，所以2020年11月出現症狀時，她致電給醫師向對方解釋自己出現泌尿道感染所有症狀。但醫師只給她開了3天的抗生素，沒有驗尿或做其他處置。

疼痛非常迅速地蔓延到荷娜的陰部，一路從肚臍、膀胱、尿道、陰道、肛門到腿。最後她忍著痛跟沃爾索爾辦完婚禮，但到了2021年1月她就入院了。在荷娜轉診到專科醫生前，她被施打最高劑量的嗎啡來緩解疼痛。

爾後她接受多位醫生視訊問診，一位醫師不斷問她是否有焦慮或抑鬱症狀，或生活中是否遭受創傷。另一位醫師甚至質疑她是否在大便後有好好擦拭自己，還說她的疼痛可能只是經痛。最後諮詢的泌尿科醫師竟問她是否「性對象複雜」，並分別問她和丈夫是否外遇，因此感染性病。

荷娜痛斥醫師處於權力和受病患信任的位置，但她整個就診經歷極度讓她不悅，稱醫師就像「惡霸」。

夫妻倆最終自掏腰包花了超過10000英鎊（約合新台幣37萬元）去私人醫療機構就診。2021年4月荷娜確診患有慢性泌尿道感染。但同年8月，在她進行抗生素治療僅6週後，便因出現嚴重的不良反應再次住院。

夫妻倆目前透過募款希望能獲得噬菌體治療（Phage therapy）的30000英鎊（約合新台幣113萬元）醫療費用贊助。

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