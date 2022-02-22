25歲妙齡女剛完成學業 情人節赴約成「胎兒狀」箱屍

一名25歲的墨西哥女子伊麗莎白‧馬丁內斯‧西加羅亞 (Elizabeth Martínez Cigarroa)，在今年西洋情人節2月14日時赴約一名美國男子，未料就此香消玉殞，屍體被放在車內，身體被捲成猶如嬰兒在母親體內的「胎兒狀」，該案曝光後，在墨西哥的輿論引發一陣騷動。

《英國獨立報》報導，現年25歲的伊麗莎白，於今年情人節時二度赴約一名美國男子，兩人相約在海濱酒吧後，伊麗莎白便就此失蹤，警方在3天後發現她的屍體被放在一輛白色吉普車的後車廂內。

由於裸體，加上身體被捲成胎兒狀的詭異現象，讓墨國的輿論一度引起騷動，死者的家人為此感到相當悲痛，並打算發起遊行，抗議當地警方對殺戮女性的案件「無所作為」，「花了超過一天的時間，才將伊麗莎白列為失蹤人口」。墨國的總統甚至對外公開發言，認為儘管殺戮女性的案件增加，但大多數的家庭暴力電話都是「假的」。

根據法醫報告，伊麗莎白包括臉和頭部，都明顯遭受多次重擊。她的弟弟告訴警方，這是伊麗莎白與這名男子的第二次約會，這名男子是位美國公民，且似乎「為了犯案才前來墨西哥」、「他殺死我姊後，又殺了另外2人」。伊麗莎白剛剛完成國際商務的本科學位，是家中兄弟姐妹中最小的一位。

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