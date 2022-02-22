網戀有真愛 他在第4次約會時陪女友生下前任的小孩

澳洲20歲女性霍琪絲（Alyssa Hodges）懷孕6個多月時透過約會平台認識25歲男性西爾維（Max Silvy）。西爾維在他們第4次約會時陪霍琪絲分娩，現在2人決定一起撫養霍琪絲跟前男友生的兒子奧力（Ollie）。

霍琪絲在分娩當天已懷胎8個月，當時她原本要去機場接西爾維，豈料破水了，最後2人改在醫院相見。霍琪絲持續一週的宮縮，當她生下奧力時，西爾維陪在她身邊。

這對情侶稱這段經歷讓他們的感情更堅定，尤其西爾維在霍琪絲為人母的最初幾週一直支持她，陪她度過最憂鬱的時光，更讓2人擁有革命情感。目前他們已計畫展開一家3口同居生活。

雙方家人最初對這段關係都感到擔憂，但現在都給予祝福。

霍琪絲表示當時使用約會平台時，在個人檔案就明確說明自己懷孕了：「我不想誤導任何人，所以決定開誠佈公。我希望對方確定自己的選擇。西爾維經常出差工作，所以在我分娩之前，我們只見過3次面。」

霍琪絲提到自己宮縮持續了1週。一開始被送回家，再住院4、5天。期間西爾維一直和她在一起，且產後西爾維還特地請了1週的假，陪她一起照顧新生兒。

霍琪絲認為跟西爾維在一起是「此生最棒的決定」，很高興有他相伴。

西爾維則說：「霍琪絲有些特質吸引我的目光。通常我（在約會平台）不會對孕婦傾心，但她不一樣。我其實很焦慮，不像霍琪絲那樣做好心理準備。為人父有太多未知數。但我跟奧力的關係很好。」