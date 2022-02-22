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日本內衣大盜3個月偷1000件胸罩內褲 一見「糖果色系」便忍不住

香港01 / 撰文： 白兔糖
日本一位內衣大盜，警方從他家和自小客車裡面發現約1000件女性衣物。 示意圖／ingimage
日本一位內衣大盜，警方從他家和自小客車裡面發現約1000件女性衣物。 示意圖／ingimage

有小偷會為財犯案，也有為個人喜好犯案。《名偵探柯南》中的怪盜基德專門偷名貴藝術品和寶石，日本熊本則有一位内衣大盜，專門收藏女性内衣。這位内衣大盜杉山和義在今年1月份被懷疑於投幣式洗衣店偷走10件女性内衣物被捕。經搜查後，更於他的家和自小客車裡面發現約1000件女性衣物，場面震撼！

嫌疑犯杉山和義於今年1月4日深夜於玉名郡一間投幣式洗衣店偷走10件女性内衣物，警方確認監視鏡頭後找到疑犯杉山，並作出拘捕。其後在搜查中檢獲約1000件女性内衣物，原來這位内衣大盜並不是第一次犯案。

杉山和義住在福岡縣八女市，今年49歲，是無業人士。今年1月4日於玉名郡一間投幣式洗衣店偷走10件女性内衣物後，被發現並拘捕。警方在搜查中再從他家和自小客車中檢獲1000件女性内衣物，鋪滿警局地板，場面震撼。

這位内衣大盜杉山在調查中供述，自己從2021年11月開始在福岡縣和熊本縣北部犯了十幾次同樣案件。從新聞片段中看到疑犯杉山所偷的衣物非常多樣化。除了胸罩和內褲，甚至還有女學生制服。

當中最多的是糖果色系的内衣褲，似乎這位内衣大盜偏愛可愛粉嫩的女生呢！

有網友留言表示連内衣專門店也不會有那麽多款式，感嘆這位内衣大盜到現在才落網非常厲害。

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文章授權轉載自《香港01》

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