員工清掃門前積雪 發現防水布下「一團東西」其實是一個人
美國密蘇里州堪薩斯城（Kansas City）一間遊民收容所日前清除門前積雪時，驚訝發現他們以為是「垃圾」的物體，其實是一名男性。
收容所執行董事朗納（Doug Langner）表示：「我們以為一些垃圾堆放在一起，最後才知道那是我們的鄰居。」工作人員發現當時防水布覆蓋這名患有多發性硬化症（Multiple sclerosis）、使用輪椅的男性史派克（Matt Speck）。
史派克說：「無家可歸真是糟透了，我希望我有容身之處，但我沒有。」
收容所工作人員想幫史派克找到過夜的地方，但史派克提到如果收容所沒幫他找到合適的地方，他還是會選擇待在外頭「（我會）睡在草地上。」
朗納指出，他希望大家在街上看到史派克等無家可歸的人們時，要記得他們是我們的鄰居。
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