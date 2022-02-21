男16小時被捕3次 網怒斥政策漏洞：肯定還會再犯

美國加州47歲男性蘭登（James Langdon）本月13日，在16小時內連續被警方逮捕3次。

警方先是在凌晨3點左右，看到他走在停車場，隨後跑出停車場，違規穿越標示著「禁止通行」的道路。警方試圖攔阻蘭登，但他跑開了。經過短暫追逐後，警方根據他的違規行為拘留了他。

警方在將蘭登登記入冊前（作為指控依據），蘭登要求就醫並被送往醫院接受治療。警方告知蘭登出庭日後，便在醫院釋放他。

豈料同一天上午9點半，當地一間店家報警稱一名男性擅自闖入。警方到達現場發現蘭登拿螺絲起子試圖闖進封鎖區，便以非法闖入嫌疑逮捕他入獄。但由於當地實施「零美元保釋令」政策（犯法者登記拘留後，在短時間內無需保釋金即能被釋放），蘭登在3小時後被釋放。

當晚7點前，蘭登又闖進民宅公寓，屋主到家時發現大門半開，房裡有幾件物品位置改變，還聽見他在屋內大吼大叫。警方抵達現場時，蘭登立即躲進公寓，將自己反鎖在屋內。警方與蘭登談判後，才讓他自願離開反鎖的臥室。警方估計，蘭登在該公寓造成約6000美元（約合新台幣16萬元）的財產損失。他因入室盜竊和破壞重罪而被捕入獄。

許多網友認為此事隱藏危機：「這件事一點都不好笑。他是個有病的人，害人害己。這個有病的人讓受害者和納稅人付出了數千美元，受害者也無法獲得正義。還有很多像他這樣的人」、「看看他的樣子……好像在說『我會再犯』」、「這種事在這2年頻傳，零美元保釋令政策實在很糟。難道要等他犯下重罪才有所作為嗎？」