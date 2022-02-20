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約旦女權入憲 反方擔憂引發難民潮

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

約旦女性權益更進一步？約旦近日通過憲法修正案，將「約旦女性」增添到憲法第二章標題上，但女權運動家指出，「標題並沒有法律效力」，呼籲修改內文，才能落實女性法律利益。但反對聲音認為，修正憲法將使外籍人士可藉由結婚的方式入籍約旦，恐形成難民潮。學者則擔憂，當婦女權益與政治議題掛勾，婦女權益將愈來愈難推行。

增加女性權益的辯論

半島電視台》報導，約旦議會近日討論如何將「約旦婦女」的權益添加到憲法條款時，意外引爆正反雙方激烈爭執。該國政治與議會事務部部長邁耶塔表示，談及「約旦婦女」只是出於對女性的尊重，引發其他議員抗議說，「不只是要尊重，更要落實於法律。」

約旦議員於上個月通過修改，擴張憲法第二章的標題，從原本「約旦男性的權利和義務」改為「約旦男性和約旦女性的權利和義務」。但約旦全國婦女委員會秘書長尼姆斯說，國家正在逃離「房間裡的大象」，開始意識到女性在法律地位的問題。但她也指出，鑒於憲法章節的標題並「沒有法律效力」，所以修正案的效果其實微乎其微。

反對聲音指出，將婦女權利納入的憲法修正案影響到許多法律層面，不應草率修改。政治研究專家瑞泰維強調，目前爭取婦女權益會「與反伊斯蘭教與反民族認同綑綁在一起」，更指出當婦女權益愈政治化，女權運動在該國就更加難以推行。

擔憂巴勒斯坦移民

該修正案的批評者表示，如果修正案將女性權益納入憲法條款中，會改變目前國籍法中「嫁給非約旦男子的約旦婦女不得將其公民身份傳給子女」的規定，並導致公民資格擴張。批評者擔憂，這會使約旦成為巴勒斯坦的「替代家園」，成千上萬的巴勒斯坦難民將藉由婚姻的方式湧入約旦國內。

但尼姆斯則表示，約旦「日益增長的民族主義」已成為拒絕修改法律的巨大阻礙。她更質疑，如果約旦真的擔心巴勒斯坦移民造成該國的損害，「為什麼不反對男人娶巴勒斯坦女人，並賦予她們國籍呢？」

男性挫敗的替罪羊

約旦的女權運動總是在批評的風口浪尖上，這可能是該國男性在經濟、政治上的挫敗感無處宣洩，導致女性成為了發洩情緒的「替罪羊」。《該國統計處》去年指出，約旦青年失業率超過了50%，而總失業率則達到史上最高的24.8%，該國大多數家庭的生活條件都逐漸惡化。

哈希姆大學教授阿隆則表示，憲法修正案只是為了「美化畫面」，缺乏對女性的真正法律利益。她強調，「事實是，約旦男人想要比女人高一級，但這需要從社會根深蒂固的偏見開始改變。」

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