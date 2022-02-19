一心五用？學生多開視窗「趕聽課」 日本早稻田大學祭懲罰

受新冠疫情影響，日本多間大學都採用線上授課。但早稻田大學日前發現有學生「作弊」，用電腦同時開多個視窗看上課錄影當已完成課程，決定處置約100名學生，判罰學科不合格。

早稻田大學商科學院因受疫情影響，秋季學期的其中一個必修科目「經濟學入門」被迫使用線上授課。講師利用預先錄製的影片，上傳至學校網路系統供學生在家觀看。所有學生需在指定日前看完所有課堂，才能完成課程。

不過學校在2月檢查系統覆歷時發現，有多名學生「作弊」用電腦同時開多個視窗看錄影當已完成課程。日本《讀賣新聞》2月17日報導，學校在春季學期時已發現類似事件，這次再發現學生屢犯，決定嚴肅處理。約100名的學生被判罰學科不合格，失去學分。

《讀賣新聞》訪問了其中一名被罰的學生，學生坦誠稱自己為趕上課最多一次過開5個視窗，趕在考試前「看完」40個課程。該學生表示稱會對自己行為反省，並指學校處置理所當然。

受新冠疫情影響，日本多間大學都採用線上授課。示意圖／Ingimage

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文章授權轉載自《香港01》