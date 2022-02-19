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模特兒也可以很Man！ 選美小姐轉行開「大卡車」

聯合新聞網 / 綜合報導
英國模特兒米莉（Milly Everatt）除了挑戰選美比賽外，另一個心願是想擔任「大卡車司機」。圖擷自millyeveratt ig
英國模特兒米莉（Milly Everatt）除了挑戰選美比賽外，另一個心願是想擔任「大卡車司機」。圖擷自millyeveratt ig

在22歲榮獲就獲得慈善小姐頭銜的英國模特兒米莉（Milly Everatt），她除了擔任模特兒以外，還有另一項心願，那就是成為「大卡車司機」，為此，她正在接受培訓，要成為一位稱職的司機，這兩種截然不同的身分令許多網友非常驚訝。

根據英國《UNILAD》報導指出，米莉在2018年進入英格蘭選美決賽，榮獲慈善小姐頭銜，她的母親、姊姊都是模特兒，她自己也跟隨家人的步伐，挑戰英格蘭選美比賽，但她其實內心除了想擔任模特兒以外，也想成為大卡車司機。

米莉指出，她從小在父親經營的農場駕駛拖拉機長大，現在因為新冠肺炎影響，英國開始出現司機荒，雇用不到合適的司機，她希望能夠讓更多女性投入職業大卡車司機，除了協助父親的農場以外，更想證明這份工作並非中年男子專利，她說「我認為現在這個時代，沒有什麼理由可以阻止女性參與某件事」。

模特兒 英國 選美

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