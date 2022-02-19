男童闖「維修中」滑水道 一溜從15公尺高空墜落

遊樂園的滑水道是不少小朋友最愛的設施，但如果設施正在維修中，那可能會引發危險，近日巴西一名男童戴維（Davi Lucas de Miranda）和家人到水上樂園玩時，沒有注意到滑水道部分正在維修，他從滑水道溜下去後，竟從15公尺高空墜落，最後送醫不治。

根據《太陽報》指出，日前戴維到巴西戈亞斯州的水上遊樂園（the diRoma Acqua Park）遊玩，中途爸爸帶1歲的弟弟去洗手間，戴維就自己發現一個名為「火山」的遊樂設施，這項設施由4個滑水道組成，當時他沒注意到這項遊樂設施不能玩，穿過入口的封鎖線後，就擅自跑進去了。

由於滑水道正在進行維修，部分軌道被拆除，戴維溜下去後，從15公尺高的地方墜落，撞到金屬鋼架後，又掉落滑水道下方的泳池，儘管現場有人急忙將他送醫，但仍回天乏術。

事後，戴維的媽媽悲痛表示，自己的兒子很擅長計畫事情，又十分好學，是一位了不起的孩子，如今兒子卻再也回不來，讓她質疑「維修中的遊樂設施並沒有告示牌，只有封鎖線，導致兒子死亡，這是工作人員的疏失，希望當局能夠處理此事」。