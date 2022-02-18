暫失自由 加拿大「自由卡車」領袖被捕

據加拿大廣播公司CBC報導，李奇(Tamara Lichi)和巴伯(Chris Barber)這兩名「自由卡車車隊」(Freedom Convoy)領袖均在2月17日被捕。此前，加拿大當局已經清除了靠近美國邊境口岸的示威行動。

首都渥太華警方還一度警告說，假如剩餘示威者「不願和平離開」，警方「也已經準備好相應計劃」。不過，截至2月17日夜間，警方暫時沒有對剩餘示威者採取進一步行動。因應「自由卡車」示威行動造成的混亂局面，加拿大已經在2月14日宣告進入緊急狀態。在緊急狀態期間，某些特定地區的公眾集結遭到禁止。加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)表示，「自由卡車」示威行動已經威脅了國家經濟運轉、公眾安全以及加美雙邊關係；而反對黨則指責杜魯多為本已緊張的局勢火上澆油。

目前，在國會附近的街道上，停著大約400輛重型卡車或其他車輛。示威者如果不願撤離，將會面臨被捕、扣押卡車、凍結保險、關閉銀行賬戶等風險。示威行動領袖之一李奇此前向媒體透露，她的銀行賬戶已遭凍結。加拿大副總理兼財政部長方慧蘭(Chrystia Freeland)也說，政府已經開始逐步凍結示威卡車司機的銀行帳戶。

警方還表示，正在和兒童福利機構合作，研究如何在採取強力措施前將這些示威者的孩子安全帶離現場。

一個星期前，警方已經清除了一處交通要道的示威：連接安大略省與美國密歇根州的一座大橋。其他多處邊境口岸的示威堵路行動也在本周陸續宣告結束。在首都渥太華的中心區域以及示威者聚集的地區，警方還設置了約100處臨時檢查站。

整場示威行動起因於加拿大政府計劃對往返美國的跨境卡車司機實行強制疫苗接種，隨後演變成一場更為廣泛的反防疫示威行動。

(法新社等)

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