《鬼滅之刃》第三季有戀柱泡溫泉場面 日網友指「藐視女性」要求刪除

動漫《鬼滅之刃》近幾年人氣相當高，不論劇場版還是動畫都好評不斷。而動畫第二季亦在剛過去的周末完結，宣佈製作第三季《刀匠村篇》。不過BIGLOBEニュース有報導指出，《刀匠村篇》中「戀柱」甘露寺蜜璃的入浴場面被批藐視女性。有網友要求刪除該畫面，在Twitter引發論戰。

雖然第三季日前才宣佈製作，《鬼滅之刃》的原作漫畫已經完結，所以讀者們能「預知」《刀匠村篇》的内容。而漫畫當中有身材豐滿的戀柱甘露寺蜜璃泡溫泉的場面。因此宣佈製作後隨即有網友表示該場面藐視女性，希望能夠全部刪減。日本網友意見兩極，於Twitter掀起熱烈討論。

日本BIGLOBEニュース報導《刀匠村篇》中戀柱甘露寺蜜璃的入浴場面被網友要求刪走，在Twitter引起爭議。有女網友表示自己作爲女性不能接受戀柱的入浴場面，直指畫面藐視女性，覺得受到侮辱。其實《鬼滅之刃》之前已出現過入浴畫面，當時卻沒有太大爭議，有網友因此覺得要求刪除畫面的是有偏見的女權主義者。「有女性入浴場面就話是蔑視女性，男性入浴場面你又不罵？而且鬼滅之刃的作者是女性...」。

其實歷來有不少動漫有入浴、色情場面，網友指如果每次都指控作品蔑視女性，根本數之不盡。當中亦有網友舉例《ONE PIECE》、《魔導少年》、《鋼彈》等等都有無數「蔑視女性」的畫面，覺得近年動漫對色情畫面的容忍度降低了。

BIGLOBEニュース指入浴場面被批可能是源於《鬼滅之刃》有不少小學生粉絲，兒童不宜場面會令家長困擾。網友表示現今沒有任何色情場面的動漫不多，《鬼滅之刃》更是深夜時間播出，讓不讓子女看父母完全可以控制。女權主義者不應因此而否定作品。反擊如果真的為小孩著想，血腥畫面的負面影響遠比色情畫面大。

即使一部分網友指控《刀匠村篇》藐視女性，亦有不少網友表示對入浴場面等如藐視女性的觀點感到費解，只希望可以看到最接近原作的動畫。大家覺得製作團隊應不應該刪除畫面呢？

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文章授權轉載自《香港01》