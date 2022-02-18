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妙齡女停車小睡片刻沒上鎖 遭外送員開門擄走性侵得逞

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本女子在車上小睡卻忘了上鎖，不幸遭到歹徒開門性侵。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女子在車上小睡卻忘了上鎖，不幸遭到歹徒開門性侵。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

獨自出門在外時，自己的人身安全需要多加留意，好比像是開車的時候，最好就得檢查車門是否隨時上鎖，以免被不肖份子趁虛而入。最近在日本，就發生一起因為沒鎖車門，而讓歹徒得逞的性侵悲劇。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，滋賀縣一位20多歲的女性於日前清晨時分，開車到一家便利商店的附設停車場，在車內小睡片刻。然而，她卻忘記關上車門的鎖，結果一位名為大西孝行的外送員經過之後竟然起了歹念。

報導指出，大西直接開了女子的車門，將女子帶到自己的車上監禁，再開車到其他停車場，於車上性侵得逞。女子因為恐懼的關係，並沒有大聲呼救，事後則立刻向滋賀縣警方報案。警方透過監視畫面掌握目標，於17日逮捕大西，但在已經有物證的情況下，大西仍辯稱自己沒有性侵行為。

網友看到新聞紛紛表示「常常在便利商店停車場看到很多沒鎖的車，有時甚至沒有熄火」、「以前的上司就是因為車門沒鎖，後座的兒子不小心跑出車外事故死亡的」、「不是說有監視攝影機就一定安全」、「日本也要變成提防這種犯罪的地方了嗎」、「這種好像判得很輕，關幾年就出來了，被害者卻要承受一輩子的陰影」。

日本 性侵 便利商店

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