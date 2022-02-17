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犯罪之都日本高譚市 爆出町長持棒恐嚇公務員「要宰了你」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本大任町治安敗壞，近日更發生町長聚眾，暴力威脅底下不滿公務員的事件。圖擷取自youtube
日本大任町治安敗壞，近日更發生町長聚眾，暴力威脅底下不滿公務員的事件。圖擷取自youtube

談到日本，一般都有著國民守規矩，治安良好的形象存在。然而福岡縣田川郡的大任町這個地方，卻是個治安敗壞，多次發生過離譜社會案件，宛如犯罪之都「高譚市」一般，居民人心惶惶的地區。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，大任町的一位年輕職員，日前因為不滿遭到68歲的町長永原讓二辱罵，於是四處發放批評永原的傳單。永原於是帶了幾十的人，聚眾包圍該位職員，本人則是持有特製的警棍，恐嚇該職員「要宰了你」。最後雙方都引來了好幾人對峙，場面相當火爆。

永原之後雖然因為涉及暴力遭到逮捕，他向警方辯解，警棍是拿來自己防身用的。永原目前已經連五任當上町長，在任期間長達17年，更是日本全國町村會的副會長，但是自2015年以來，他就再也沒到町議會接受質詢過。

而在大任町，這也不是第一次發生過頗具爭議的社會案件。報導指出在1986年，當時町長就曾在公務過程中遭到暴民射殺。2002年的町議會議長也曾遭到槍擊。2003年以最多得票之姿當選的議員，則在事後被查出是某偷車集團的首腦，因而遭到逮捕。町內的幹部也傳出過詐欺等社會案件，被媒體諷刺是「修羅之町」。

大任町議會副議長次谷隆澄認為，町內多次爆發醜聞，正和町內政權的獨裁有關，連他自己生活在町內，都常常感受到生命受威脅。希望藉由這次的事件，可以讓這個「沒有民主」的黑暗地區，看到一點改變的契機。

日本 福岡

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