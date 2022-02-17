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情人節後通水管生意爆增 水電師傅曝：情侶最愛掉「這東西」堵水管

香港01 / 撰文/白兔糖
網民「真之介0113」在帖文表示自己是水電師傅，更在twitter表示：「明天就是情人節前夕的3日連假，到底今年又會收到多少委托呢？」。圖/Twitter@shinnosuke0113
網民「真之介0113」在帖文表示自己是水電師傅，更在twitter表示：「明天就是情人節前夕的3日連假，到底今年又會收到多少委托呢？」。圖/Twitter@shinnosuke0113

今年情人節大家都應該宅在家度過，在疫情下倆口子在家健健康康、簡簡單單吃個飯就已經好幸福。最近有日本水電師傅在Twitter分享自己在每年情人節前後生意特別好，經常遇見排水管堵塞案例。原來不少人習慣將一樣東西棄置水管，令師傅相當無語……

這位網名為「真之介0113」的水電師傅分享自己歷年來情人節時期都會收到不少相似排水管堵塞的案例，令他相當無奈。到底這種情人節大量出沒的案件源頭是甚麽呢？

網民「真之介0113」在帖文表示自己是水電師傅，更在twitter表示：「明天就是情人節前夕的3日連假，到底今年又會收到多少委托呢？」。

洗手盆不能順利排水，於是將水管拆下來查看，裡面隨即滑出一條髒髒的白色固體。

原來這些是每年帶給水電師傅不少麻煩的巧克力！人們經常將剩下來的巧克力直接倒進洗手盤。

一年一度的情人節，大家有做巧克力送給戀人、朋友的習慣嗎？平常又是怎樣處理剩餘物資或失敗作的呢？

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文章授權轉載自《香港01》

巧克力 情人節

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