印度女求職遇詐騙 遭4男輪姦反綁雙手從3樓推落...繩卡天線撿回一命

這一定是最恐怖的見工經歷！印度1名22歲女生在社交媒體認識1名男子，對方稱可提供工作機會，希望她到拉賈斯坦邦楚魯市（Churu）面試。女生依約到火車站後被帶到酒店房間，當她問起工作詳情時，突然被4名男子毒打及綁起雙手，繼而遭輪姦及毆打。女生事後大喊大叫，卻被色魔反綁雙手，再從3樓陽台推落街。幸好墮下過程中，女生的繩索卡在天線桿上，她半天吊逾1小時後才被途人發現，最終獲救。警方調查指，受害者手部骨折、身些多處瘀傷仍然留醫，4名疑犯都是學生，其中2人已被捕。

受害人是阿薩姆邦人，居於德里，上周五（11日）到拉賈斯坦邦楚魯市（Churu）找工作，見工期間在酒店房間內被輪姦，犯人得逞後將受害人推落街。警方指事件是求職騙案，4名年輕男子以提供工作機會為借口，誘騙女生去到楚魯市見工，被告先從社交平台聯絡到女生，提出交友邀請後致電對方，以工作機會誘騙對方見面。

女受害人去到楚魯市火車站時，被疑犯德文德拉 （Devendra Singh）及維克拉姆 （Vikram Singh）帶到附近酒店，再被拉入房間。這時另外2名疑犯正在房內喝酒，受害人向他們詢問工作資料，他們說會在周六早上會安排會議。突然間，其中2名疑犯襲擊受害人，用繩綁住她的手。

4名疑犯在房內毆打並輪姦受害人，她慘遭侵犯期間大喊大叫，此時有醉意的疑犯將她雙手反綁在身後，然後從3樓陽台將她推落街。唯一幸運的是，女生身上的繩子剛好卡在1根電線桿上，令她沒有直接墮地，但至少半天吊了1個小時才被發現。

警方表示，直至晚上才有途人報案，指受害人吊在電線桿上，警員隨後趕到將她救下。受害人手部骨折，身上有不少瘀傷，目前仍在留醫，並且能向警方確認4名犯人身份，另外2名疑犯分是巴瓦尼（Bhavani Singh）和蘇尼爾（Sunil Rajput），全是學生且未婚，其中2名疑犯已被捕。

當地傳媒指，拉賈斯坦邦的婦女安全問題令人憂慮，單是1月份已發生多宗可怕的強姦案，包括8日有名2歲半女童被帶走強姦、9日有名11歲女學生被老師綁架，遭3人輪姦、10日1名智障女子被2男輪姦、25日有名19歲有聽力及語言障礙女生，揭發被3男強姦後因姦成孕。

連串性罪行引起當地民眾憤怒，上街抗議當權者未積極作為。據印度國家犯罪紀錄局資料，該邦2020年涉及強姦及企圖強姦的案件全國最多，首府齋浦爾每10萬人就出現28.1宗強姦案。

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文章授權轉載自《香港01》