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25年來數千場洗禮都無效 神父因「一字之差」引咎辭職

聯合新聞網 / 綜合報導
神父（左）因儀式「一字之差」引咎辭職。圖／取自dailymail
神父（左）因儀式「一字之差」引咎辭職。圖／取自dailymail

天主教神父阿藍格（Andres Arango）在梵蒂岡裁定他長達25年誤用洗禮儀式措辭後，本月從美國亞利桑那州教堂辭職。

外媒報導，阿藍格沒有按照信仰教理部的要求，在洗禮儀式上誤用了「我們（群體）為你施洗」句子，而非正確版本：「我（指上帝）為你施洗」。

錯誤措辭使阿藍格1995年至2021年6月進行的數千場洗禮典禮都失去效力。美國鳳凰城羅馬天主教教區表示，可能也會影響一些婚姻的效力，但沒有具體說明影響範圍。

信理部2020年發布一份報告澄清，「『我們』奉聖父、聖子、聖靈的名為你施洗」的洗禮措辭無效。羅馬天主教教區各大教會領袖調查後發現，阿藍格在巴西和美國聖地亞哥教區的洗禮儀式都使用了錯誤的措辭。

阿藍格在公開辭職信裡致歉，請求社群給予「禱告、寬恕和理解」。

教區表示，阿藍格仍是信譽良好的神父，他不會因為誤用措辭而失去聖召和聖職。而那些洗禮無效的人可能得重新接受洗禮儀式。至於婚禮是否有效，則沒有明確的答案。

美國鳳凰城教區主教奧爾姆斯特德（Thomas James Olmsted）不認為阿藍格蓄意傷害或欺騙教區居民。他在一份聲明中指出：「我代表當地的教會，真誠地為這個錯誤導致信徒聖事生活受到影響致歉。這就是我承諾為每個受影響者採取必要措施的原因。」

但許多教友在網路上發起請願書，呼籲教會讓阿藍格繼續擔任神職。請願書提到：「上帝寬恕，充滿慈愛，並憐憫每個人。且鳳凰教區強調這些美德，並向其信徒展示成為天主教徒的真正意義。」

神父 教堂 信仰 梵蒂岡

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