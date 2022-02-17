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詐欺者用國防部長當頭貼行騙 失戀女掏300萬換來一場空

聯合新聞網 / 綜合報導
失戀女被詐欺者騙了300多萬台幣。圖／取自metro
失戀女被詐欺者騙了300多萬台幣。圖／取自metro

英國51歲女性布爾默（Sharon Bulmer）跟共同撫育一對兒女長達29年的前伴侶分手後，一名詐欺騙了她8萬英鎊（約合新台幣300萬元）。

布爾默一直以為她在和名叫「湯森」（Murphy Townsend）的美國士兵聊天，豈料她眼中「貼心、充滿愛」的男士，竟是拿拉脫維亞國防部長兼副總理帕布里克斯（Artis Pabriks）當大頭照的騙子。

「湯森」2020年5月首次透過臉書私訊聯繫布爾默，稱自己是來自華盛頓特區的56歲男子，有個17歲女兒。他還說自己在敘利亞拉卡戰鬥隊服役。

布爾默表示自稱很孤單的「湯森」，讓她逐步陷入愛的漩渦，尤其她2020年8月剛結束跟伴侶的關係，對方恰好填補她空缺的心靈。所以在對方向她要錢時，布爾默便一心想幫助他，認為「這一切都是出於愛」。

湯森2020年9月第一次向布爾默要錢，說要去拜訪她。他要求布爾默匯價值1400英鎊（約合新台幣52000元）比特幣的機票錢給他，但隨後湯森就失聯了，幾天後湯森以另一個電子郵件帳號寄信給布爾默，要她再匯15000英鎊（約合新台幣56萬元）。接著湯森謊稱自己入院，要布爾默贊助他醫藥費。

布爾默在提供湯森多筆金援後，去年8月向湯森要了一張他的照片，他傳來一張「邁克·道格拉斯（Mike Douglas）」臉書個人資料的照片截圖。布爾默提出質疑時，湯森辯稱自己在「執行任務」無法使用臉書，還說自己的帳戶被盜用了。

布爾默透露包括上週匯的900英鎊（約合新台幣33000元）款項，她已支付湯森超過8萬英鎊（約合新台幣300萬元），還欠下37000英鎊（約合新台幣137萬元）債務。

即便布爾默從未跟湯森視訊通話，但在湯森提出日期錯誤的醫療證明前，布爾默從沒質疑過對方的意圖。大夢初醒的布爾默想以親身經歷警告後人別上當。

拉脫維亞當局透露，他們已查到100多個冒用布里克斯照片的假身分。

拉脫維亞當局已查到100多個冒用國防部長兼副總理帕布里克斯（圖）照片的假身分。圖／取自metro
拉脫維亞當局已查到100多個冒用國防部長兼副總理帕布里克斯（圖）照片的假身分。圖／取自metro

拉脫維亞 比特幣 詐欺

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