快訊

獲獎校長遭小三控訴始亂終棄 家長、當地人震驚

染疫桃機航警傳染給孫子 幼兒園今停課、全員採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

驚悚畫面曝光！ 澳洲議員開會突做「這舉動」 網崩潰：好噁心

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲新南威爾斯州的自由黨參議員安德魯‧布拉格（Andrew Bragg）被拍下挖鼻屎又放進嘴裡的行徑。圖／取自每日郵報
澳洲新南威爾斯州的自由黨參議員安德魯‧布拉格（Andrew Bragg）被拍下挖鼻屎又放進嘴裡的行徑。圖／取自每日郵報

澳洲新南威爾斯州的自由黨參議員安德魯‧布拉格（Andrew Bragg）近日在一場會議上做了一件不成熟的行為，而這一幕被攝影機拍下，隨後在推特上流傳，不僅被澳洲工黨議員嘲諷，更引來許多網友大罵好噁心。

根據《每日郵報》報導，近日一段影片被放上推特，影片記錄了坎培拉環境和通訊立法委員會的一場會議。影片中，只見安德魯‧布拉格在低頭看筆記時，用手指挖了挖鼻孔，接著，竟直接將手指放入嘴裡。

噁心的一幕就這樣被鏡頭捕捉，影片曝光後，澳洲工黨議員理察‧馬爾斯（Richard Marles）便在推特嘲諷，「一如往常，自由黨正在吃他們自己的…」；工黨議員羅伯‧米徹爾（Rob Mitchell）則回覆「最新的COVID檢測？」。而眾多國外網友則紛紛表示好噁心，另有網友們打趣說，「我在尋找斯科蒂（Scotty），抱歉，我是說鼻涕蟲（Snotty）」、「議員幾乎沒有時間出去吃午飯，所以要自備零食」、「那是他的午餐」、「我們來討論提高議員伙食費」。

澳洲新南威爾斯州的自由黨參議員安德魯‧布拉格（Andrew Bragg）被拍下挖鼻屎又放進嘴裡的行徑。圖／取自每日郵報
澳洲新南威爾斯州的自由黨參議員安德魯‧布拉格（Andrew Bragg）被拍下挖鼻屎又放進嘴裡的行徑。圖／取自每日郵報

澳洲

延伸閱讀

英女王滿足兒子心願 卡蜜拉將成為王后！

安德魯加菲自招瞞騙舊愛艾瑪史東再扮蜘蛛人 被罵混蛋

安德魯王子涉性侵還能當公爵？專家指女王自己沒辦法拔

哈利小心了？安德魯被踢出皇室 「這兩人」成鼓吹要角

相關新聞

淺草商店街大戰：傳法院通的違法與存亡...誰有錯？

東京熱門景點「淺草」，無時無刻都深受眾人矚目，永遠都會佔據媒體版面一個角落，而最近登上版面的不是造訪人潮恢復，也不是新開打卡網紅店，而是「傳法院通商店街的違法與存亡」。這個話題其實從2021年6月突然爆出，接著拉扯出一連串的相關報導與討論，甚至還有訪日觀光的中文媒體，直接撰寫「傳法院通將消失」的聳動內容，引起海外觀光客一片哀嚎。

愛彈琴男童意外身亡留下未完成自創曲 眾樂手接棒完成作曲

澳洲12歲男童凱恩（Kyan Pennell）月初因不慎夾在家中拖車及大門間身亡。喜歡音樂的凱恩生前創作了不少原創曲子，他的母親艾曼達（Amanda Brierley）在他死後才發現這些未完成的作品，艾曼達將凱恩彈琴影片及自創曲照片發佈到社群平台上，全球許多樂手都深受感動，紛紛依照凱恩的自創曲錄製致敬版本。

英郵政最大冤案 706人被判盜用公款 33人等不到翻案

在2000到2015年間，英國有3500名郵局分局長被告盜用公款，其中706人被判有罪，許多人甚至去坐牢。其實他們是被冤枉的，整起事件的元凶是電腦系統出包，但這些被誣告的人下場淒慘，有人自殺或差點自殺，有人家庭破裂、信譽掃地、生活全毀，甚至淪為遊民，其中33人在司法還他們清白之前已過世，堪稱英國近代司法史上最大冤案。

驚悚畫面曝光！ 澳洲議員開會突做「這舉動」 網崩潰：好噁心

澳洲新南威爾斯州的自由黨參議員安德魯‧布拉格（Andrew Bragg）近日在一場會議上做了一件不成熟的行為，而這一幕被攝影機拍下，隨後在推特上流傳，不僅被澳洲工黨議員嘲諷，更引來許多網友大罵好噁心...

勒索軟體不法所得 74%流向俄羅斯

俄羅斯窩藏散佈勒索軟體的駭客到底是真是假？近期研究顯示，去年全球通過勒索軟體所賺取的資金中，有74%流向俄羅斯。這類軟體類似於木馬病毒，都會攻擊受害者的電腦，最終以勒索贖金為目的而得名，最早盛行於俄羅斯。但多年來俄國都否認包庇駭客，普丁更宣稱在自己的情報內，俄國與被網路攻擊的國家一直沾不上邊。

SpaceX火箭3月撞月球？ 專家：是中國長征三號

天文專家承認他們上個月錯讀夜空的一個秘密：3月即將撞上月球的並非美國太空探索科技公司（SpaceX）的火箭，而是中國長征...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。