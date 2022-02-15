勒索軟體不法所得 74%來自俄羅斯

俄羅斯窩藏散佈勒索軟體的駭客到底是真是假？近期研究顯示，去年全球通過勒索軟體所賺取的資金中，有74%流向俄羅斯。這類軟體類似於木馬病毒，都會攻擊受害者的電腦，最終以勒索贖金為目的而得名，最早盛行於俄羅斯。但多年來俄國都否認包庇駭客，普丁更宣稱在自己的情報內，俄國與被網路攻擊的國家一直沾不上邊。

根據《英國廣播公司》報導，最新研究指出，去年通過勒索軟體（Ransomware）攻擊所賺取的資金（黑錢），有74%流向與俄羅斯有關的駭客，總價值超過4億美元的加密貨幣支付，都進到與俄國高度相關的團體手中。研究人員更分析，大量基於加密貨幣的洗錢動作，都是通過俄羅斯境內的公司。

追蹤金流見關聯

這類勒索軟體最早盛行於俄羅斯境內，隨著時間讓受害者遍及全球，雖然同樣是惡意軟體，但勒索軟體分為多種類型，有的單純只是鎖起受害者的電腦，有的更會系統性加密受害者硬碟上的檔案，多半都是以木馬病毒模式散播，以偽裝成普通郵件的方式欺騙受害者點擊，最終目的是要求受害者支付贖金，找回自己的資料、檔案，故得名為勒索軟體。

研究團體Chainanlysis指出，他們利用公共區塊鏈的交易紀錄追蹤黑錢（受害者贖金）的去向，從特徵分析，發現很多都指向俄羅斯人，包含利用俄語、檢測受害者位址、駭客團夥與Evil Corp（被美國通緝的網路犯罪組織）有關，但因這類追蹤僅止於資金流動，所以無法抓出駭客資訊，只能推測有關聯。

俄國否認窩藏駭客

研究報告強調，已知的勒索軟體黑錢有9.9%流向Evil Corp犯罪集團，美國已對其實施制裁並起訴，但他們只要待在俄羅斯進行業務，就不會受到懲罰。

對此，俄羅斯反應還是跟過往一樣矢口否認，甚至俄國總統普丁還在去年與拜登的高峰會上，向記者表示自己的情報內，俄羅斯與被網路攻擊的國家名單一直沾不上邊。但有趣的是，上個月俄羅斯宣佈，因應美國的要求已關掉勒索軟體組織REvil，該行動是美國與俄國在網路犯罪上極為罕見的合作案例。按衛報數據顯示，REvil每年收取的贖金超過一億美元。

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