快訊

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

資深藝人巴戈驚傳癌逝 享壽67歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

客戶收到電力公司斷電「天價賠償金」 傻眼問：真的付得起？

聯合新聞網 / 綜合報導
客戶收到電力公司斷電「天價」賠償金。圖／取自twitter
客戶收到電力公司斷電「天價」賠償金。圖／取自twitter

去年底風暴造成家庭斷電的英國民眾，日前收到電力公司賠償，金額竟高達2兆3千億英鎊（約合新台幣87兆元）。

外媒報導，電力公司因筆誤發送了天價賠償單給74戶家庭，目前已向用戶致歉。

去年11月英國遭逢「百年一遇」的Arwen風暴襲擊，許多輸電線路倒塌，造成數以萬計家戶無法使用暖氣設施，近期獲得賠償。但電力公司誤將用戶電錶號碼植成支票上的金額，讓收到單據的用戶大吃一驚。

其中一名用戶在社群平台分享電力公司的賠償單，表示：「因為Arwen風暴我們家停電好幾天。謝謝電力公司提供賠償金，但在我把支票存入銀行之前，你們確定自己100%能負擔得起這筆錢？」有網友開玩笑建議他立即存入銀行，還有人要他立刻買下這間電力公司。

電力公司回應這是「無心之過」，承諾會將正確的賠償單據補寄給這74戶家庭。發言人指出：「我們感謝那些誠實且聯繫我們的客戶。我們周末已和聯繫受影響的74名客戶，為我們的失誤道歉，並向他們保證週一將寄正確款項給他們。」

停電 英國

延伸閱讀

Nike因「特殊店名」槓上植栽店 老闆喊冤：想太多了吧！

女送貨上門直覺「事情不妙」 衝進屋內救了老人一命

想變成100％韓國人 英國網紅想動「生殖器縮小」手術

遲來的正義 納粹掠奪的畫作71年後終於物歸原主

相關新聞

疫情改變工作型態 比利時勞工可望週休3日

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）今天宣布，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代下勞動法...

二戰悲情愛情故事 未婚夫失蹤她珍藏求婚戒指70多年

一段戀情無法結果的原因有很多，但在戰爭期間，許多情侶與夫妻無法長相廝守，國外一名女屋主近日就分享，她買下一棟廢棄房，進去探索一番後發現前屋主女兒的動人故事，洋蔥藏滿滿，網友難過留言，「我哭了，這好像電影」。

機上有蛇！馬來西亞航班驚見「蛇在燈罩中爬行」急轉降

馬來西亞「亞洲航空公司」（AirAsia）傳出「飛機上有蛇」事件，乘客意外在艙內發現一條蛇後，航班最終只能轉降其他機場。

不接業配只為說故事給老婆聽 月收入能買5頭和牛 YouTuber老高與小茉說書為何暴紅？

談話型YouTuber《老高與小茉》，以現代說書人之姿分享都市傳說、奇聞怪談等故事廣受大眾喜愛，經營頻道短短3年內就破400萬人訂閱，總觀看數更高達10億次，讓人好奇老高一個月的收入究竟有多少？

客戶收到電力公司斷電「天價賠償金」 傻眼問：真的付得起？

去年底風暴造成家庭斷電的英國民眾，日前收到電力公司賠償，金額竟高達...

淺草商店街大戰：傳法院通的違法與存亡...誰有錯？

東京熱門景點「淺草」，無時無刻都深受眾人矚目，永遠都會佔據媒體版面一個角落，而最近登上版面的不是造訪人潮恢復，也不是新開打卡網紅店，而是「傳法院通商店街的違法與存亡」。這個話題其實從2021年6月突然爆出，接著拉扯出一連串的相關報導與討論，甚至還有訪日觀光的中文媒體，直接撰寫「傳法院通將消失」的聳動內容，引起海外觀光客一片哀嚎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。