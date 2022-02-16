客戶收到電力公司斷電「天價賠償金」 傻眼問：真的付得起？

去年底風暴造成家庭斷電的英國民眾，日前收到電力公司賠償，金額竟高達2兆3千億英鎊（約合新台幣87兆元）。

外媒報導，電力公司因筆誤發送了天價賠償單給74戶家庭，目前已向用戶致歉。

去年11月英國遭逢「百年一遇」的Arwen風暴襲擊，許多輸電線路倒塌，造成數以萬計家戶無法使用暖氣設施，近期獲得賠償。但電力公司誤將用戶電錶號碼植成支票上的金額，讓收到單據的用戶大吃一驚。

其中一名用戶在社群平台分享電力公司的賠償單，表示：「因為Arwen風暴我們家停電好幾天。謝謝電力公司提供賠償金，但在我把支票存入銀行之前，你們確定自己100%能負擔得起這筆錢？」有網友開玩笑建議他立即存入銀行，還有人要他立刻買下這間電力公司。

電力公司回應這是「無心之過」，承諾會將正確的賠償單據補寄給這74戶家庭。發言人指出：「我們感謝那些誠實且聯繫我們的客戶。我們周末已和聯繫受影響的74名客戶，為我們的失誤道歉，並向他們保證週一將寄正確款項給他們。」