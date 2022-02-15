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男子到女友家見「遺照」、熟悉面孔揭驚人真相 1個原因退回朋友關係

香港01 / 撰文： 朱利安
一名男子到現任女友家中，看到大學時期前女友的遺照。 示意圖／ingimage
一名男子到現任女友家中，看到大學時期前女友的遺照。 示意圖／ingimage

另一半不辭而別，未必等同有第三者介入，有時候可能只是有難言之忍。越南1名男子與女友穩定交往1年多，2人都視對方為終生伴侶，後來男子到女友家中，竟然在供奉桌上看到大學時期前女友的照片，才得知現時女友是她妹妹。雖然他與女友真心相愛，但始終無法完全放下前任，終無奈與女友退回朋友關係。

該名男子在越南胡志明市認識現任女友，交往了1年多便決定結婚，他其後到女友的老家探望未來岳父岳母，順便提親，不料看到供桌上1張熟悉面孔的照片，相中的女子就是他大學時期的前女友。他當下嚇得目瞪口呆，強忍淚水，想起當初以為對方有第三者，才與他分手，但真相卻是患上癌症。

更巧合的是，該名前女友原來是現任的親姊姊，男方指出，由於與對方交往時還是學生，他們都瞞着家人，因此也沒見過雙方家長；自己亦從來沒有在女友面前提及前任，而女友不想回憶起悲傷往事，故同樣未提過姊姊。

雖然姊姊已在5年前離開人世，但女方父母擔心未來女婿在這段複雜的關係中難以自處，建議2人分手，男子則表明對女友的愛意，並稱學生時期只是純純的愛，未曾發生性關係，女方家人聽後陷入兩難局面。

最後未來岳母直接向男方問道，「如果你們兩個結婚了，真的忘得了我大女兒嗎？」，男子頓時說不出話，經過一番深思，他選擇與女友分手，彼此退回朋友關係，但他仍與女方約定，將來會經常探望對方。

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文章授權轉載自《香港01》

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