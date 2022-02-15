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《Tinder大騙徒》翻版！以為在交友軟體遇上小開 女公關誤信投資騙局慘賠千萬

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本女公關遭到投資詐騙，賠掉自己上億日圓的積蓄。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女公關遭到投資詐騙，賠掉自己上億日圓的積蓄。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

現代詐騙手法多，許多人常用的社群平台或交友軟體，都有可能是詐騙集團的溫床，近日Netflix紀錄片《Tinder大騙徒》便描述謊稱鑽石大亨兒子的詐欺男，在交友軟體上欺騙女性受害者人財兩失。最近在日本，就有人在交友軟體上遭到惡意詐騙，損失金額高達數億日幣之多。

根據日本媒體「ディリー新潮」報導，一位化名武田良子的銀座女公關，日前透過交友軟體，結識了名為岡寬仁的男子。岡寬仁向武田表示，自己父親是某家建設公司的社長。武田上網查詢後，確實找到對方說的建設公司網站及照片，岡寬仁也出示了一張家族照，於是讓武田相信了他的說法。

取得信任後，岡寬仁便向武田慫恿，表示自己知道一些相當不錯的投資機會，不只每個月可以獲得1000萬日幣（約相於新台幣241萬元）的股息，而且不想要隨時都可以中止退費。武田一時被沖昏了頭，於是拿出了自己的積蓄進行投資，總金額高達1億1千多萬日幣（約相當於新台幣2651萬）之多。

武田雖然在最一開始確實收到了股息，但後來發現入帳的時間越來越晚，金額也和當初說的有所出入，加上聯絡不到岡寬仁，才總算起了疑心。後來，岡寬仁因為詐欺罪名遭到警方逮捕，當初的建設公司網站，如今也已經無法連上，證明了這又是一場利用當事人貪小便宜的投資騙局。

詐騙集團

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