年薪千萬前球星在學校餐廳工作「時薪15美金」 學生、家長都愛死他了

國家美式足球聯盟34歲球星維爾德希爾（Jared Veldheer）去年夏天退休後，在密西根州找到一份新工作，到他小孩學校擔任學生餐廳員工。

校方透露前任餐廳經理離職時，開學在即，想儘快找到合適人選負責規劃幼稚園到到八年級大約260名學生的午餐。曾是「美式足球聯盟不可或缺成員」的維爾德希爾看到徵才廣告心想：「我沒有立志成為學校的午餐阿姨，但我認為這事情我還能應付。」

維爾德希爾補充說，自己過去是職業運動員時很重視營養，會對這份工作感興趣，部份原因也是出自對烹飪的喜愛：「我過去10多年來很注重飲食，能為孩子們提供一頓營養豐富的午餐很有價值。」

維爾德希爾2個小孩分別是6歲的伊娃（Eva）和4歲的埃德溫（Edwin），都就讀這間天主教學校。他以時薪15美金（約合新台幣418元）的條件接下這份工作，這與他在國家美式足球聯盟的千萬美元酬勞相去甚遠。

維爾德希爾說自己選擇到學生餐廳工作是為了增加經驗、提供幫助，而不是為了錢。學生和家長指出，學生餐廳根據維爾德希爾球衣號碼更名為「SPA 68小餐館」後，3.5美元（約合新台幣97元）的午餐菜色出現了變化。

以鹹番茄醬和油膩奶酪為基底的披薩片、炸物及含糖甜點都走入歷史。取而代之的是燻肉、花椰菜泥、沙拉和大多數孩子沒吃過的韓式烤牛肉。

年薪千萬前球星退休後去學生餐廳工作。圖／取自 postguam

維爾德希爾解釋韓式烤牛肉醃料中混入了黑糖，孩子一定會很喜歡，訣竅是「讓他們試試看」。維爾德希爾笑說自己花了一段時間才贏得孩子們的信任，而「幼稚園學生是最嚴厲的評論者。」

維爾德希爾以耐心、熱情、漂亮的擺盤、午餐時伴奏的音樂慢慢取得孩子的青睞。

校長瑪洛（Michelle Morrow）樂見餐廳出現更健康的食物：「他做的每樣東西都很美味，大人小孩都喜歡。對他而言，這份工作不只是煮飯，而是能提供學生在課堂上表現良好的營養食物。」

曾認為自己孩子無法接受燉煮包心菜和素食英式馬芬披薩的家長，現在也對維爾德希爾的餐點心服口服。

47歲家長麥吉夫尼（Courtney McGivney）的13歲女兒和9歲兒子就讀該校，她透露：「我其中一個孩子拒絕在餐廳吃牛排，只吃維爾德希爾的牛排。他們也不喜歡我做的雞肉墨西哥夾餅，但喜歡維爾德希爾做的。他的確有某種魔力。我們很幸運有他。」

46歲5寶媽薩薩諾（Anne Sassano）也說：「維爾德希爾不只自製新鮮食物，還跟孩子介紹新食物，並帶他們理解營養和身心的關聯。」

維爾德希爾稱自己從未想過擔任學生餐廳員工，現在自認找到全新的使命感。他每天早上7點半到達學校準備當天的飯菜，以供應上午11點的午餐。

維爾德希爾和31歲妻子一起負責家裡的伙食，他表示在準備學校餐點時，會納入自己孩子之前告訴他的建議。他還開玩笑提到：「如果有人在我做的菜上灑番茄醬，我會試著不介意，只要他們願意嘗試。」