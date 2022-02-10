綠電設備傷環境 台、澳都有反對聲浪

綠電搶地爭議多，在澳洲、台灣都有相似狀況！澳洲研擬設置高壓電塔，將西部的綠電運往東部，卻對途中的農地造成危害，引發當地農民抗議；台灣知本光電案佔地寬廣，也恐傷害當地的原民領域與自然環境，引發爭議。美國則試圖在已經受汙染的「棕地」上建設再生能源設備，改善綠電搶地的問題。

澳洲綠電一大步

太陽能、風電等綠能除了發電不穩定的問題外，也需要大量土地，對許多蕞爾小國相當不友善。《半島電視台》報導，連世界面積第六大的國家澳洲，都發生農民揭竿抗議綠電設施侵占田地的狀況。

澳洲政府近期擬議，將建設190公里長的高壓電電纜，讓澳洲西部風電場產生的電能能夠運輸到澳洲首都墨爾本。這些電纜將懸掛於380個二十樓層高的高壓電塔上，並預計能替50萬戶家庭供電，也將成為澳洲實現2050年淨零碳排的一大步。

踩碎在地農民生計

然而，電纜與高塔使得途中許多農地受到影響。一位農民表示，將有三座高壓電塔會蓋在她的農地上面，「其中一個更直接影響到農田擴張計畫。」而且因為高壓電會有漏電的問題，所以農民無法在高壓電纜下使用任何金屬物品，包括許多農業機械，將嚴重影響他們的生產系統。

該農民表示，她原則上並不反對可再生能源或綠能發展。但她指出，「我們只希望高壓電纜能夠地下化，因為高壓高塔會佔用農田。」

能源公司AusNet負責此次計畫的電路佈置與建設，該公司發言人麥克桂承認說，電網線路確實對耕作造成影響，正與每位地主溝通，規劃出影響最小的最佳路線。但針對高壓電纜地下化的提議，她表示，「地下纜線其實將占用更高的土地面積，而且建築成本也高得多，反而使電價上漲。」

而台灣在綠能轉型之路也有碰上相似的狀況，台東知本光電案設置於知本溪出海口，佔地達187公頃，恐傷害原住民傳統領域與生態環境，引發在地部落、環團抗議，敦促縣政府解約。

荒野保護協會台東分會環境議題組長蘇雅婷則說，該廠址是多種保育鳥類的發育地，應採行縮小廠址、更換地點等保育對策。目前，台東縣政府已終止與廠商的光電契約。

美國使用「棕地」

《路透社》報導，美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）先前研究指出，如果單一太陽能電廠發電量要與化石燃料電廠相同，那麼所需土地面積會是傳統電廠的 10 倍。

而美國想出一招改善「綠電搶地」的妙招，就是在已經受汙染的「棕地」上設置再生能源。美國國家環境保護局（EPA）人員瓦特浩斯表示，活化受汙染土地是非常重要的議題，而在污染地上建置再生能源，除了有助綠化社區、帶來經濟效益，更能應對氣候變遷。

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