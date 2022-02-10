丸山製麵遇疫情瀕臨破產 靠「拉麵自動販賣機」絕地重生

疫情期間，由於許多人避免外出，對飲食業者造成巨大衝擊。不過也有聰明的業者，在艱困的時局下拼轉型，成功開創出另一片商機。一家日本的製麵業者，就在這種情況下，靠著新型態的服務扭轉局面。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，經營超過60多年的麵條製作商「丸山製麵」，在2020年疫情大爆發之後，業績一下子跌落八成，出現了嚴重的經營危機。按照估算，如果情況不見起色，公司很可能在半年之後就會破產。

當時丸山的少東丸山晃司，奉命要想辦法讓公司起死回生。首先他嘗試在網路販售產品，提供給無法外出的顧客們，然而因為運費過高，使得利潤有限。後來，丸山注意到販賣冷凍食品的「哆冷A夢（ど冷えもん）」非常受歡迎，於是靈機一動，想到「不如用自動販賣機來賣拉麵」的想法。

經過一番嘗試之後，丸山製麵總算設計出新款的「拉麵自動販賣機」。這台機器一上市後就吸引許多人的目光，不少網友馬上前往打卡嚐鮮，也有電視節目和知名youtuber特別介紹這台販賣機。由於自動販賣機24小時不打烊的特性，隨時都能將產品賣出，因此成功讓丸山製麵打開了新的商機。

丸山製麵的拉麵自動販賣機，目前已經在日本設置了70台左右，未來將持續增設台數。丸山晃司表示，他希望將自動販賣機拉麵推廣到各個角落，未來也會持續精進開發，不會讓這股熱潮像過去的珍奶一般曇花一現，而是徹底成為飲食文化中的一部份。