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台灣參與開發立方衛星 預定14日在印度發射

中央社 / 台北9日電

台灣及多所國際高等學府合作發展的立方衛星INSPIRESat-1，預定14日上午在印度發射，成為首枚有台灣參與、在印度發射的衛星。

印度太空研究組織（ISRO）最近在官網宣布，極軌衛星發射載具PSLV-C52號預定於印度時間14日清晨5時59分（台灣時間8時29分）在斯利哈里柯塔（Sriharikota）的達萬太空中心（Satish Dhawan SpaceCentre）發射。

這個載具將把地球觀測衛星EOS-04號，送上529公里的太陽同步軌道，上面除攜帶印度本身的技術示範衛星INS-2TD之外，還有台灣中央大學參與開發的立方衛星INSPIRESat-1。

INSPIRESat-1可用於地球電離層及太空氣象觀測，是「國際研究與教學人造衛星計畫」（INSPIRE）的成果，計畫成員除中央大學之外，還有美國、新加坡和印度等國高等學府。

中央大學主要負責的部分是小型電離層探測儀，由太空科學與工程學系特聘教授張起維指導，進入軌道後將隨即展開實際測試。

INSPIRESat-1原先預定去年9月發射，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情被迫延後至1月，又因ISRO人事異動再次延期。

駐印度科技組組長王金燦表示，ISRO新任主席索馬那（Sreedhara Somanath）表明會繼續支持立方衛星學生計畫，以培養太空人才，台灣國家太空中心（NSPO）可透過支持大學合作平台，促成雙方以新興低軌衛星通訊服務為目標的合作。

印度

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