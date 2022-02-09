來不及了...女騎單車過橋 遇橋升起跌落18公尺地面慘死

美國佛羅里達州一名女性本月6日騎腳踏車經過棕櫚灘升降橋，在橋升起時掉進橋縫隙，跌落18公尺下的地面不幸摔死。

警方表示，她在下午1點左右騎腳踏車過橋，升降橋開始上升時，她已騎車超過阻擋人車前進的遮斷桿3公尺，接著向下滑進上升橋樑和道路的縫隙裡，一名滑滑板的男性路人眼見危機，衝去想抓住她卻失敗，該女性鬆手後從5 、6層樓高的橋跌落至混凝土地面。

警方發言人傑寇斯（Mike Jachles）指出：「橋上立有警告標示，並有多重程序確保升橋時橋上沒有車或人。所以我們正調查相關人員是否遵循了程序，或是這名女性在遮斷桿降下後仍試圖騎車過橋。」

警方6日封閉橋近6小時調查現場，目前沒傳出其他傷亡。