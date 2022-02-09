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酒後亂性？女師被控派對後與18歲學生發生關係 校方批她衣著不妥

聯合新聞網 / 綜合報導
女師被控派對後與18歲學生發生關係。圖／取自dailymail
女師被控派對後與18歲學生發生關係。圖／取自dailymail

蘇格蘭格拉斯哥一間高中女老師特威迪（Melissa Tweedie）被控5年前跟學生聚會時飲酒跳舞，還與一名當時18歲的學生A發生關係。學生A本月7日出庭作證時表示，他對特威迪的遭遇感到「難過」。

學生A說自己在與當時23歲的特威迪發生性關係前，已經喝了大約2000毫升的酒、1瓶酒、一些烈酒、蘭姆酒和雞尾酒。他強調2人在聚會之前沒發生任何關係，並稱特威迪聚會時跟學生們坐一起，散會後不知為什麼出現在學生們預定的旅館房間裡，最後2人單獨留在旅館裡，接吻後就發生關係了，特威迪隔天早上8點左右離開。

學生A指出：「我真的為特威迪小姐感到難過，我已經遞交離校表格。我認為這只是晚上出去玩會發生的事，而非師生間的事件。」

學生A表示，這件事並非他本人想提出的問題：「這是人們想為我提出的問題。從沒有人問過我的感受。」

高中副校長普恩婷絲（Heather Prentice）提到她在聚會開始時就覺得特威迪的衣著不妥，聚會結束後他們邀特威迪一起離開，特威迪還拒絕。據稱特威迪在聚會喝酒時告訴學生：「能不能暫時不要把我當老師？」

目前在杜拜擔任瑜珈老師的特威迪沒有出席聽證會。她在面臨這些指控後，恐遭蘇格蘭普通教學委員會（General Teaching Council for Scotland）從合格教師註冊名單除名。

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蘇格蘭 性行為

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