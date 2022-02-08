他不忍弱勢孩童半年沒剪髮 青年理髮師發起每月義剪

對大多數人而言，理髮費用是定期的開銷之一，但對弱勢家庭的孩子來說，這筆費用可能難以負擔。據英國媒體《利物浦迴聲》（Liverpool Echo）報導，一名青年理髮師唐納森（Mark Donaldson）觀察到弱勢孩童很少來店理髮，於是發起義剪活動，每個月空出一天，免費為弱勢家庭的孩子理髮。

唐納森表示，他曾經看過一位孩子頂著一頭六個月沒剪的亂髮來到店裡，「也有些孩子在九月開學前來店理髮，但下一次再看見他們，就是十二月聖誕節的時候了。」唐納森認為，這些孩子可能來自弱勢家庭，因為家長無法負擔理髮費用，只能降低來店理髮的次數。

為此，唐納森在自己服務的理髮店發起義剪活動，為16歲以下的孩子免費理髮。他認為，髮型會影響一個人的自信，因此希望透過義剪活動，讓孩子們喜歡自己的外貌，並自信地上學。

義剪活動一開張，立刻吸引大批孩童前來剪髮，許多受惠的家長十分感謝唐納森的善舉，部分網友贊同地表示，唐納森願意停業一天，「用自己的才能幫助別人，真的很善良」，但也有網友認為，「可以想見有人會貪小便宜，利用他的好意」。