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帶火星樣本返回地球 洛克希德馬丁拿下NASA合約

中央社 / 華盛頓7日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，美商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的航太部門拿下合約，將為NASA建造火箭，於2030年代將首批火星岩石樣本送回地球。

NASA在聲明中說，這艘「小型輕型火箭」將會是第一個從另一個行星起飛，帶回「火星地表的岩石、沉積物和大氣樣本」的火箭。

法新社報導，NASA的火星探測車「毅力號」（Perseverance）一年前登陸這顆紅色星球後，便一直在火星各處蒐集樣本。

毅力號的主要任務是在火星尋找古代生命蹤跡，而採集到的樣本必須送回地球實驗室進行精密分析，供科學家進一步研究。

集結起來的樣本將在一次複雜任務中返回地球，而洛克希德馬丁公司打造的火箭將在其中扮演關鍵角色。

據NASA說法，這項「火星升空載具」（Mars AscentVehicle）合約價值可能高達1億9400萬美元。

NASA科學任務局（Science Mission Directorate）副局長朱布肯（Thomas Zurbuchen）說：「正在將這些碎片拼湊在一起，自另一個行星採集的首批樣本將返回地球。一旦抵達，就能利用最先進的工具進行研究，這些工具因為過於精密複雜而無法送上太空。」

NASA計劃，最快將於2026年展開任務，將這艘小型火箭送上火星，火箭將搭載負責蒐集毅力號採集樣本的另一輛探測車。

這些樣本一旦進入火箭，火箭就會起飛，並將它們送入繞行火星的軌道，接著在另一艘發射至火星軌道的太空船協助下，完成返回地球的最後一步。

最後這艘太空船和蒐集毅力號樣本的探測車，都是在歐洲太空總署（ESA）的指導下研發而成。

火星 火箭 NASA

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