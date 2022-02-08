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98歲最年長TikTok網紅講述納粹大屠殺倖存故事 引千萬人點閱

聯合新聞網 / 綜合報導
98歲最年長網紅講述納粹大屠殺倖存故事。圖／取自cbsnews
98歲最年長網紅講述納粹大屠殺倖存故事。圖／取自cbsnews

圈粉近2百萬的98歲女性艾伯特（Lily Ebert），或許是TikTok最年長網紅。她講述自己從納粹屠殺倖存的故事，一支影片最多吸引超過2000萬觀影人次。

艾伯特表示：「我當時不確定自己能否活下來。此刻能出現在這裡是個奇蹟。但我下定決心無論能活多久、接下來做什麼，一定要述說自己的故事。」

艾伯特20歲時抵達波蘭的奧斯威辛集中營時，警衛帶走了她的母親及兄弟姐妹，並在當天下午送他們進毒氣室。

艾伯特自2020年疫情大流行封城期間，開始在TikTok跟網友分享她的故事。她的18歲曾孫福爾曼（Dov Forman）是幕後推手。

福爾曼提到自己當時跟艾伯特說：「如果有些人在TikTok因為跳舞而爆紅，我們也可以分享這些非常重要的訊息而爆紅。」而艾伯特很快就擁有數千萬瀏覽量，人們想更了解她以及她的生存故事。

其中艾伯特秀出手臂上集中營身份號碼刺青，說道：「我們沒有名字，只有編號」的影片，獲得超過2000萬觀看人次。

她還提到從集中營解放後，曾與一名在德國鈔票為她寫下「美好的生活，祝你未來好運」的美國軍人交談。在影片發布8小時內，福爾曼收到了8000則通知，再1個小時後就找到這名軍人了，可惜他在2013年去世，但他們與他的兒子傑森（Jason）視訊通話。

艾伯特和福爾曼現在住在倫敦，曾祖孫倆合著一本名為《莉莉的承諾》（Lily's Promise，暫譯）的書，查爾斯王子為書寫了前言。英國首相也曾會見他們。

艾伯特謹記自己的初衷，在TikTok世代述說自己的故事。她說：「我會講述親身故事，我會改變這個世界。」　

@lilyebert ♬ Schindler's List - Movie Theme - Michele Garruti

TikTok 集中營 網紅 納粹 屠殺

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