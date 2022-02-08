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「我是無辜的！」前狙擊手被控謀殺 自製繩梯3度越獄失敗

聯合新聞網 / 綜合報導
被控謀殺前狙擊手自製繩梯3度越獄失敗。圖／取自bbc
被控謀殺前狙擊手自製繩梯3度越獄失敗。圖／取自bbc

英國43歲退役陸軍狙擊手羅斯因謀殺罪而被判無期徒刑，他曾3度越獄都宣告失敗，日前法院以視訊審理他2018年越過蘇格蘭最高安全級別監獄圍欄的案件，宣判他得多服2年徒刑。

羅斯2008年因1994年謀殺26歲服務生馬哈穆德（Shamsuddin Mahmood）而被定罪，但他堅稱自己是無辜的。羅斯的律師安瓦（Aamer Anwar）說，他知道越獄不會成功，只是希望藉此讓人們關注他的案件。

獄警發現羅斯趁其他囚犯運動時，試圖爬上自製梯子從運動場圍欄越獄。當時他身著防寒外套，裡面夾帶食物、衣服和牙刷。獄方單獨監禁他數週，還禁止他聯繫家人。

檢察官麥凱布（Jennifer McCabe）表示：「他的自製繩梯兩端都有木製抓鉤。他將繩梯一端扔到圍欄上開始攀爬。獄警到場後立刻帶他進隔離牢房。」

馬哈穆德1994年被一名蒙面槍手在客滿的餐廳開槍射死，該年僅15歲的羅斯在案發14年後，因警方收到一封檢舉他為槍手的匿名信，被判處謀殺罪。

羅斯被捕前，是在伊拉克服役的授勳狙擊手，並育有2名子女。當法院判他有罪時，他逃離碼頭，最後被檢警方抓獲。警方還在附近超市停車場發現一輛裝有槍支彈藥的租賃汽車。羅斯2014年試著上訴失敗後，在前往醫院途中2度試圖脫逃。

安瓦指出，羅斯在越獄事件過了近4年後，仍遭受蘇格蘭監獄管理局的懲罰，並說羅斯堅信「有人知道事情的真相」。

蘇格蘭 監獄 檢察官 陸軍

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