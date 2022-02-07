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曾因戴眼鏡自卑…12歲女孩向迪士尼許願 《魔法滿屋》為她實現夢想

聯合新聞網 / 綜合報導
12歲女童認為迪士尼戴眼鏡主角有趣又勇敢。圖／取自bbc
12歲女童認為迪士尼戴眼鏡主角有趣又勇敢。圖／取自bbc

英國12歲女孩蘿里（Lowri）3年前曾寫信向迪士尼許願，希望他們創造一個戴眼鏡的角色。她樂見迪士尼今年最新電影《魔法滿屋》（Encanto）實現了她的心願。

蘿里說她很喜歡「有趣又勇敢」的角色米拉貝兒。當時寫信的契機是她是家裡唯一戴眼鏡的人，覺得自己「有點孤單、不夠漂亮」。

蘿里表示自己很高興，即使迪士尼不是因為她的信創造出戴眼鏡的主角，少男少女現在都有一個不同以往、值得尊敬的榜樣了。

《魔法滿屋》編劇和導演布希（Jared Bush）透露，收到蘿里的信時，他們已經規劃了這部以戴眼鏡女孩為主角的電影，但當時還不能告訴蘿里她的夢想即將成真。

蘿里寫了一本關於戴眼鏡公主的書，還成為視力慈善機構的大使。現在她認為「眼鏡」已經成為她的特色：「眼鏡已經是我的一部分了，想一直戴眼鏡。」

《魔法滿屋》敘述一個神奇家族，人人皆擁有魔法天賦，除了主角米拉貝兒。 圖／華特迪士尼公司提供
《魔法滿屋》敘述一個神奇家族，人人皆擁有魔法天賦，除了主角米拉貝兒。 圖／華特迪士尼公司提供

迪士尼 電影 視力 夢想 英國

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