19歲澳洲少女遭男友殺害 遺體被鹽酸溶解只剩一隻腳

驚悚！澳洲一名19歲女子近日被發現陳屍在家中浴缸，她全身被鹽酸溶解，只剩下一隻腳，目前警方已逮捕她的男友，認定他就是殺害女友的嫌犯。由於女子幾乎屍骨無存，無法舉行傳統葬禮，讓其爸媽更加悲痛。

根據每日郵報報導指出，來自孟加拉的19歲女子阿米娜（Aminah Hayat）在1月30日下午被發現陳屍在雪梨公寓中的浴缸內，她的遺體被鹽酸溶解，幾乎屍骨無存，只剩下一隻腳，法醫研判死亡時間為29日12時到17時。

警方認定阿米娜的男友梅拉吉（Meraj Zafar）是殺害她的嫌疑犯，目前已將其逮補，事發當時有人看見梅拉吉開著卡車逃離現場，接著他便向警方自首投案。據了解，阿米娜已與男友結婚，警方已將梅拉吉的轎車進行扣留搜查。

阿米娜的理髮師表示，「這是個可怕的消息，阿米娜是如此美麗的靈魂」。阿米娜的鄰居則說，她是一名理想的鄰居，平時很少與她交談，她總是在演奏音樂，生性較為內向安靜。

報導指出，阿米娜自從結交男友後，至少6個月沒有與家人聯絡，甚至與男友私訂終生。她的爸媽悲痛欲絕表示，他們再也無法見到女兒美麗的臉孔，也因為遺體狀況極差，導致無法舉行傳統葬禮，讓親友瞻仰遺容。