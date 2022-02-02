在Meta元宇宙遭數名男子非禮 43歲英國女陷入焦慮
英媒1月30日稱，一名英國女子指自己使用Facebook母公司Meta的元宇宙世界時，她的虛擬化身遭數名男子的虛擬化身非禮。她表示此事令她陷入焦慮。
《星期日郵報》30日率先報道，43歲的帕特爾（Nina Jane Patel）稱自己的虛擬化身被非禮。
美國「商業內幕」（Business Insider）網站30日稱，帕特爾是另一個元宇宙世界的研究工作副主席，她稱自己的虛擬化身在Meta的元宇宙世界Horizon Venues中，被3至4名男子的虛擬化身在言語和身體上性騷擾。
帕特爾指，事件在1月較早時發生，她剛登入Horizon Venues不足一分鐘，她的虛擬化身就遇上性騷擾。當時那些男子的虛擬化身不恰當地撫摸她的虛擬化身的身體、發表色情言論、又在數分鐘內不斷截圖，以紀錄非禮她的過程。
帕特爾於是決定逃離Horizon Venues，這經歷令她受盡煎熬、須脫下虛擬實景（VR，Virtual Reality）眼罩來平伏心情。她說自從這件事發生後，她常感到焦慮。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言