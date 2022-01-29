媽親下廚煮「奪命酸奶粥」餵全家 1家5口滅門全死光

25日，非洲西南部一處小村莊發生一起離奇命案，一家女主人獲贈酸奶便將它煮成粥，一家5口食用後竟開始瘋狂嘔吐，全家人被送往附近的診所醫治，但由於症狀太嚴重，又再度被送往當地的大醫院，經過幾日救治，5人最終仍是回天乏術。

據當地媒體《The Namibian》報導，位於非洲西南部國家納米比亞的孔戈拉（Kongola）姆萬齊村（Mwanzi），日前有一戶人家收到親戚送來的2公升酸奶，43歲女主人安娜（Anna Malokwa）煮成粥給全家人食用，但沒想到包含67歲男主人弗雷迪（Freddy Ziezo）、13歲雙胞胎兒女和最小的2歲小兒子竟都在吃下肚後開始嘔吐，就連親自煮粥的安娜也都嘔吐起來。

隨後一家5口都被送往當地的卡蒂瑪醫院（Katima Hospital）進行治療，但始終未見病情好轉，經過幾天的醫治，最終宣告5人不幸離世。

這起離奇死亡事件在當地引起軒然大波，全村的上百位居民聚集起來為他們一家舉辦葬禮。目前當地警方已介入調查此事，但5人死因仍不詳。