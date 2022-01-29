媽親下廚煮「奪命酸奶粥」餵全家 1家5口滅門全死光
25日，非洲西南部一處小村莊發生一起離奇命案，一家女主人獲贈酸奶便將它煮成粥，一家5口食用後竟開始瘋狂嘔吐，全家人被送往附近的診所醫治，但由於症狀太嚴重，又再度被送往當地的大醫院，經過幾日救治，5人最終仍是回天乏術。
據當地媒體《The Namibian》報導，位於非洲西南部國家納米比亞的孔戈拉（Kongola）姆萬齊村（Mwanzi），日前有一戶人家收到親戚送來的2公升酸奶，43歲女主人安娜（Anna Malokwa）煮成粥給全家人食用，但沒想到包含67歲男主人弗雷迪（Freddy Ziezo）、13歲雙胞胎兒女和最小的2歲小兒子竟都在吃下肚後開始嘔吐，就連親自煮粥的安娜也都嘔吐起來。
隨後一家5口都被送往當地的卡蒂瑪醫院（Katima Hospital）進行治療，但始終未見病情好轉，經過幾天的醫治，最終宣告5人不幸離世。
這起離奇死亡事件在當地引起軒然大波，全村的上百位居民聚集起來為他們一家舉辦葬禮。目前當地警方已介入調查此事，但5人死因仍不詳。
Hundreds of mourners gathered at Mwanzi village in the Kongola constituency on Tuesday to pay their last respects to five family members who died last week after they consumed porridge with sour milk. https://t.co/XAudQx8aIr pic.twitter.com/Wzt6RW3Hok— The Namibian (@TheNamibian) January 27, 2022
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