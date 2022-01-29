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唱得太難聽？大象誤闖公路保育員唱歌安撫 換來怒象追殺

香港01 / 撰文/李納德
泰國有大象誤闖公路，保育員趕至引導回森林。圖/香港01
泰國有大象誤闖公路，保育員趕至引導回森林。圖/香港01

做人最忌太有自信，例如對自己的歌喉。泰國日前瘋傳保育員被大象追趕的影片，只見畫面中傳出一些奇怪聲音後，大象突然朝保育員方向衝刺，兩人拔腿就跑，情況驚險。保育員披德後來受訪，說當時正用唱歌方式安撫大象，未料牠一聽就突然衝過來，估計是覺得太難聽。不過，披德和這野生大象相熟，大象衝了幾步就停，之後乖乘跟隨他的指示回到森林內，無人受傷。

事發於1月24日，那空那育府（坤西育府）有民眾發現1頭野生大象闖入公路。大象保育員披德接到通知，他其實和這頭大象相熟，擔心牠誤傷居民，馬上趕到現場想引導大象走回森林。

結果當時的情況變成泰國電視台的一則趣聞，影片所見，保育員接近大象，疑用「嗌」的方式唱歌，其中1人發出了類似粵音「喂」的聲音，豈料大象發出叫聲，馬上朝保育員方向衝去。情況雖驚險，但現場的人看到笑了出來，幸好大象只是衝了兩步就停下，然後往反方向走，慢慢朝森林的方向走去。大象其後非常配合披德的指示，跟住他指的方各向前進。

大象嫌歌聲難聽？

披德後來解釋，保育員平日會對住大象唱歌，藉此令大象放鬆、減壓，放下戒備。未料當時大象不太喜歡其歌聲，或許覺得難聽，出現反效果突然氣得朝自己的方向衝過去。他們當時分散逃走，幸好大象很快回復冷靜。

影片令網民笑翻，說保育員令大象的耳朵受罪，當然要被嚇一嚇，「你的歌聲可能令牠覺得受威脅」、「牠沒有追上已經給了面子」，又有歌喉差的網民笑言：「如果我去唱應該會被大象踩死。」不過，有網民批評事件不應視作趣聞，因為大象是大型動物，萬一被牠撞到恐怕會危及性命，甚至有人質疑保育員不應告訴民眾可以用唱歌的方式安撫大象，「以後可能有瘋子跟風嘗試」。

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文章授權轉載自《香港01》

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