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想記錄兒子接種新冠疫苗 巴西媽意外拍下護士打假針

香港01 / 撰文/卡洛兒
護士根本沒有把針筒活塞推下去，其後迅速把針抽出來，還貼上止血紗布。圖/香港01
護士根本沒有把針筒活塞推下去，其後迅速把針抽出來，還貼上止血紗布。圖/香港01

新冠肺炎繼續肆虐全球，不少國家都開始放寬疫苗接種年齡，讓未成年人士都可以注射。巴西1名媽媽日前帶子女到臨時接種站打第一針時，特意用手機全程拍下11歲兒子勇敢「捱針」的經過，沒想到一看片段竟發現護士根本沒有將針筒活塞往下推，就直接從手臂抽出，媽媽憤怒得當場踢爆事件。

外國媒體報道，巴西衛生當局於本月14日起，開放予5至11歲兒童接種新冠疫苗。住在巴西西南部陶巴特（Taubaté）的蒂諾（Paola Dino）本周二（25日）帶同11歲兒子和9歲女兒接種第一劑疫苗。當時女兒提議拍下哥哥打針過程，蒂諾因而拿起手機拍攝，竟意外錄得誇張情景。

從影片可見，兒子在打針前朝向鏡頭豎起大拇指，似乎對之後發生的事毫無畏懼，護士隨即將針頭插入其左手臂，但沒有把針筒活塞推下去，其後迅速把針抽出來，還貼上止血紗布。

蒂諾回看影片才發現，護士根本沒有為兒子注射疫苗，因而立即向現場工作人員投訴，兒子事後亦已補回第一針。她表示自己是1個耳聾的母親，如果不是有這段錄影，根本沒有人會相信這件事，「作為媽媽如母獅般保護兒子，其他家長都要保持警惕」。

陶巴特市政府事後發聲明稱，正在調查事件，但目前仍不清楚這名護士是否會因不當行為而被懲處或解僱。

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文章授權轉載自《香港01》

疫苗 新冠肺炎

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