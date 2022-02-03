新加坡公宅「組屋」是國家驕傲 但真的所有居民都滿意？

新加坡的住房自有率相當高，代表人們普遍相信只有擁有房產，才能帶來真正的安全感。這個觀念也許不全然正確，不過大家都這麼認為。住房制度和房地產市場確實仰賴這樣的信念。儘管我遇到的很多人可能永遠買不起房子，但他們也是這個社會的一分子，擁有相同的社會規範和信念。

在這座人均所得於世界名列前茅的城市，有些人的生活條件正如同我所描述的：空間太小，父母和孩子必須睡在同一間臥室；擔心自己流落街頭；每個月到了某個時間點就開始透支；居住環境過度密集，導致垃圾和臭蟲成為揮之不去的問題；主要的娛樂是看電視；每天都有傳單或標語提醒他們住家附近有多危險；為了省錢而不開燈；得煮熱水讓孩子洗熱水澡；家裡擺滿有錢人丟棄的物品。

我們必須把上述景象放在新加坡閃亮的購物中心、豪華轎車、iPhone和路易威登（Louis Vuitton）皮包中檢視。新加坡是全球數一數二的「宜居城市」、國際學生能力評估計畫（Programme for International Student Assessment, PISA）的分數名列前茅、擁有亞洲最好的大學、住房自有率數一數二。租賃組屋的生活條件卻那麼糟，居民缺乏安全感和尊嚴，這些都是新加坡日常生活的現實。

華康德（Loïc Wacquant）描述美國和歐洲城市的低收入社區，認為「地域汙名化」（territorial stigmatization）對人們的感受和行為造成強烈的負面影響。 假使一個地區被汙名化，例如由於破爛不堪、代表該區居民失敗的訊息隨處可見，以及缺乏重要資源，該區的居民就會發展出應對機制，包括相互疏遠、彼此詆毀、自掃門前雪，以及一有機會就馬上離開該區等。如果一個區域不符合一般的城市規範，就會損害社區關係與居民對自身社會價值的感受。

在新加坡，低收入租賃組屋的負面形象不像其他國家的城市那麼極端，也不算貧民窟。我採訪的對象不會無法取得乾淨的水、電或享用便利的設施和交通。但是他們居住的空間並不舒適。重要的是，這些空間使他們處於規範之外。

我們如何入睡、在哪裡醒來、蓮蓬頭的水淋到肌膚的感受、我們的肚子有多餓或多飽、我們每天爭論的議題、走出家裡看到的景象、回家聞到的氣味。也許從遠處看，新加坡確實沒有其他城市遇到的住房問題，但是人們的生活不能只從遠處看，我們每天都生活在現實裡，每一分、每一秒都在經歷不平等。

※本文摘自《不平等的樣貌：新加坡繁榮神話背後，社會底層的悲歌》，作者／張優遠。