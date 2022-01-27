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英國師約18歲女學生「床上教數學」 嗆辣小三當面邀正宮開戰

聯合新聞網 / 綜合報導
英國一名數學老師丟下正宮，跑去跟18歲的女學生「床上教學」，事件爆發後引各界譁然。示意圖／Ingimage
英國一名數學老師丟下正宮，跑去跟18歲的女學生「床上教學」，事件爆發後引各界譁然。示意圖／Ingimage

外面野花比較香？英國一名數學老師斯皮塔爾（Ross Spittal）與正妹女友愛情長跑5年，本以為兩人將逐步走向婚姻的殿堂，不料斯皮塔爾卻控制不住「下半身衝動」，不僅偷吃校內的18歲女學生，還邀請她來家裡「床上教學」，兩人對話更是曖昧、鹹濕。正宮女友還爆料，該女學生對這份「弦外之情」相當有信心，更曾當著她的面公開嗆聲，行徑相當大膽。

根據《每日郵報》《太陽報》報導，該起事件於2019年爆發，並於近日由教師審議委員會進行審理。現年32歲的史密絲（Kim Smyth）與31歲的斯皮塔爾交往5年，兩人度過了3年的甜蜜同居時光，是人人稱羨的情侶。然而，斯皮塔爾卻控制不住自己的慾望，將狼爪伸向18歲的女學生，兩人的感情也就此崩盤。

史密絲表示，她知道斯皮塔爾的班上有位女學生很喜歡他，但她始終認為是崇拜情誼，甚至覺得這只是師生間的玩笑，不曾有過多想。豈料，一日史密絲從師生系統網站上發現「偷情證據」，斯皮塔爾與該名女學生互通近800封的露骨訊息，女學生更傳了多張裸照過來，兩人還相約在斯皮塔爾的家中「床上教數學」，讓史密絲相當震驚。

雖身為小三，但女學生卻對這份感情充滿自信，姿態也踩得相當高。史密絲回憶道，某日她到斯皮塔爾的學校進行演講，女學生當場舉手發問，在眾人面前質問史密絲「妳就是他的另一個女人嗎？」，作風相當大膽。史密絲透露，當時只覺得女學生在開玩笑，回頭想來才發現原來是「開戰預告」，令她相當難以置信。

東窗事發後，斯皮塔爾多次求繞，要史密絲別報警，但她仍將偷吃資料全數備份並交給警察，校方也緊急召開會議。隨後，斯皮塔爾也在會議上坦承這段不倫關係，認了曾與女學生進行至少2次的「床上教學」，該校校長也立刻禁止該女學生再上斯皮塔爾的數學課。斯皮塔爾希望能繼續在校就職並提出相關申請，最終結果將在下個月出爐。

英國 數學

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