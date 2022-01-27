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嚴格防疫措施 反使歐洲空品變好

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
新冠肺炎疫情升溫導致防疫措施升級，城市街道上空無一人。（網路截圖）
新冠肺炎疫情升溫導致防疫措施升級，城市街道上空無一人。（網路截圖）

新冠肺炎空氣品質變好了？研究顯示，在新冠肺炎疫情延燒時，許多歐洲國家祭出防疫政策，包括封城、減少公共活動等，這促使道路上的交通工具大幅減少，空氣品質也隨著交通廢氣的減少而提升。學者指出，這難得的機會提供了政府很好的參考數據，有助於於未來訂定更有效的防制空汙政策。

疫情封鎖淨空道路

研究顯示，新冠肺炎疫情從去年在歐陸蔓延時，歐洲各國相應祭出防疫封鎖措施，如關閉歐洲城市的工作場所和學校。這也導致了交通活動與公共活動大幅減少，使得道路上開始見不到汽車與卡車的蹤影。

衛報》以英國為例指出，該國自去年開始，步行、騎自行車、汽車旅行的數量都減少了約四分之三，而大眾交通工具在道路上的數量下降了 60%。但因為民生需求依舊存在，隨著基本物資的繼續運輸，大型貨車的數量僅減少了 40%。

有專家指出，在新冠疫情結束後，已經習慣在家工作的民眾，可能仍會保持相同的工作模式，進而減少交通的需求。而這有助於應對日益緊張的氣候變遷，因為交通運輸依舊是碳排放的大宗。

但也有專家擔憂表示，如果疫情封鎖措施持續擴大，民眾為了避免群聚而自駕，將會對大眾交通運輸服務造成永久性的損失，反而導致自駕比率上升，碳排放量可能會再度上升。

空氣品質提升

衛報》報導，歐洲道路上交通工具的減少，使得城市地區空氣中二氧化氮 (NO 2 ) 減少，其中以西班牙、法國和義大利城市的降幅最大，減少約 50% 至 60%。研究表明，由於遏制感染上升而採取的措施促成空氣質量有所改善，至少挽救了 8百多人深受呼吸道疾病影響的病患。

LSHTM 生物統計學和流行病學教授格斯帕瑞尼表示，雖然新冠肺炎流行造成的封鎖，對許多國家都造成民眾健康與經濟的重大損害。然而，新冠肺炎卻意外提供了「如何降低城市地區的空氣汙染」一些重要的研究素材。

格斯帕瑞尼說，平常難以實施的公共衛生政策，如人車淨空、降低交通運輸，在這次疫情中卻意外達成了。他指出，這為政府設計如何改善空氣品質的政策，提供了很好的參考數據。

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新冠肺炎 空氣品質

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